Зе Луиш: Поначалу в России было очень трудно. Хотел собрать чемоданы и уехать
Форвард «Спартака»
Зе Луиш рассказал, почему ему было трудно адаптироваться в России.
«Сказать,
что было трудно, — ничего не сказать. Поначалу было много негативных эмоций.
Непонимание того, что происходит. Другая страна. Холод. Отчаяние. Плакал
ночами. Потом еще узнал, что у дочери проблемы со здоровьем. В один прекрасный
момент просто хотел махнуть рукой: ребята, собираю чемоданы и уезжаю, больше не
могу. Семья переубедила: «Не выдумывай. Оставайся и спокойно работай. Все
переживем».
К счастью,
черная полоса рано или поздно заканчивается. Моя завершилась. У дочки, слава
Богу, все в порядке. Она поправилась. Дома все нормально. На работе у меня все
получается. Так что сейчас всем доволен», - цитирует Зе Луиша официальный сайт «Спартака».
Напомним, 26-летний футболист присоединился к «Спартаку» летом
2015 года.