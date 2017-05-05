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Зе Луиш: Поначалу в России было очень трудно. Хотел собрать чемоданы и уехать

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Форвард «Спартака» Зе Луиш рассказал, почему ему было трудно адаптироваться в России.

«Сказать, что было трудно, — ничего не сказать. Поначалу было много негативных эмоций. Непонимание того, что происходит. Другая страна. Холод. Отчаяние. Плакал ночами. Потом еще узнал, что у дочери проблемы со здоровьем. В один прекрасный момент просто хотел махнуть рукой: ребята, собираю чемоданы и уезжаю, больше не могу. Семья переубедила: «Не выдумывай. Оставайся и спокойно работай. Все переживем».

К счастью, черная полоса рано или поздно заканчивается. Моя завершилась. У дочки, слава Богу, все в порядке. Она поправилась. Дома все нормально. На работе у меня все получается. Так что сейчас всем доволен», - цитирует Зе Луиша официальный сайт «Спартака».

Напомним, 26-летний футболист присоединился к «Спартаку» летом 2015 года.

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