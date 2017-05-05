ФКС России объявила даты и место проведения гранд-финала Кубка России по киберспорту 2017

Федерация компьютерного спорта России объявила окончательные даты и место проведения гранд-финала Кубка России по киберспорту 2017.



Соревнования пройдут 26-28 мая в киберспортивном комплексе Yota Arena, открытие которого состоится 19 мая.

Yota Arena создана как современное многофункциональное место отдыха и является одной из крупнейших в Европе площадок для проведения киберспортивных турниров и профильных игровых мероприятий.



Общий призовой фонд Кубка составит 7 000 000 рублей: 3 200 000 в Dota 2, 2 500 000 в League of Legends и по 650 000 в FIFA 17 и Hearthstone.



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