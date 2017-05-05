Федор Емельяненко Очень важно, что чемпионат России объединяет спортсменов из каждого региона нашей страны

Президент Союза ММА России Федор Емельяненко рассказал о чемпионате России по ММА, который пройдет в Ростове-на-Дону.

«В этом году чемпионат России пройдет c 9 по 12 мая в Ростове-на-Дону. Это большая честь для Союза ММА России и всех спортсменов собраться в городе воинской славы в День победы в Великой Отечественной войне, посетить Памятник-стелу «Освободителям Ростова», отдать дань памяти героям, защищавшим Родину. Очень важно, что чемпионат России объединяет спортсменов из каждого региона нашей страны. Участие в турнире такого уровня – значимое и очень важное событие в карьере каждого спортсмена. Именно здесь пройдет отбор на чемпионат мира и Европы. С каждым годом конкуренция между спортсменами растет, и молодые ребята уверенно наступают на пятки признанным чемпионам. Уверен, что после этого чемпионата мы впишем в летопись мирового ММА новые имена», - цитирует Федора Емельяненко официальный сайт Союза ММА России.

В соревнованиях примут участие свыше 120 спортсменов из 79 регионов России. В соответствии с системой отбора Союза ММА России за право называться чемпионом страны посоревнуются победители чемпионатов федеральных округов 2017 года. 10 мая пройдут предварительные поединки, 11 мая - финальные бои. Почетным гостем соревнований станет Президент Союза ММА России Федор Емельяненко.

Предварительный состав участников:

Весовая категория до 56.7 кг.

1. Сиражудинов Магомедгаджи (СКФО)

2. Цой Андрей (ДВФО)

3. Халатян Гор (УРФО.)

4. Алукаев Джалил (ПФО)

5. Шейхмагомедов Магомедрасул (ЦФО)

6. Ахтемиров Абдулмуслим (СФО)

7. Даитбегов Магомед (Москва)

8. Абуев Ризван (СПБ)

9. Яковенко Александр (СЗФО)

10. Сулейманов Заюндин (СФО)

11. Шахмандаров Гасангусейн (ЮФО)

Весовая категория до 61.2 кг.



1. Магомедов Магомед (СКФО)

2. Магомедов Калантар (ДВФО)

3. Заваев Гаджимурад (УРФО)

4. Магомедов Шарапудин (ПФО)

5. Магомедов Джамалуддин (ЦФО)

6. Ахмедов Шамиль (ЮФО)

7. Абдулхамидов Шамиль (Москва)

8. Магомедов Салман (СПБ)

9. Эмирбеков Нариман (СЗФО)

10.Карагишов Сауд (ЮФО)

11.Амаев Рамазан (ПФО)

12.Нурмагомедов Омар (СКФО)

13. Курбанов Фариджулла (ЦФО)

14. Магомедов Магомед (ЮФО)

Весовая категория до 65.8 кг.



1. Бахачалиев Бахачали (СКФО)

2. Гаджиев Альберт (ДВФО)

3. Чупонов Давлатманд (УРФО)

4. Казиханов Муса (ПФО)

5. Ахмедов Заур (ЦФО)

6. Осетров Александр (СФО)

7. Хизриев Тимур (Москва)

8. Абдулаев Магомед (СПБ)

9. Дженетов Маил (СЗФО)

10. Гайирбегов Абдулмуталип (ЦФО)

11. Ашурлаев Наби (СКФО)

12. Касумов Касум (СКФО)

13. Магомедов Бекбулат (Москва)

14. Осипян Аркадий (Москва)

Весовая категория до 70.3 кг.



1. Элимханов Саламбек (СКФО)

2. Гасайниев Мурад (ДВФО)

3. Омаров Ислам (УРФО)

4. Гитиновасов Абдурахман (ПФО)

5. Силагадзе Роман (ЦФО)

6. Садыгов Мири (СФО)

7. Абдусаламов Магомед (Москва)

8. Чокуев Курбан (СПБ)

9. Олексий Егор (СЗФО)

10. Рабаданов Гаджи (УРФО)

11. Тайгибов Курбан (УРФО)

12. Мусаев Ахмед (ЦФО)

13. Абдулхаликов Али (ЦФО)

14. Висенгериев Муса (ЮФО)

Весовая категория до 77.1 кг.



1. Магомедов Руслан (СКФО)

2. Магомедов Шамиль (ДВФО)

3. Гаджидаудов Устармагомед (УРФО)

4. Сусаев Алексей (ПФО)

5. Рамазанов Шамиль (ЦФО)

6. Мулдобаев Асылхан (СФО)

7. Юсупов Зелимхан (Москва)

8. Азизов Иса (СПБ)

9. Ибрагимов Ибрагим (СЗФО)

10. Расулов Алибег (СКФО)

11. Магомедов Камал (ЦФО)

12. Буторин Максим (СФО)

13. Мусаев Шамиль (ЦФО)

14. Магомедкиримов Магомед (Москва)

15. Тагиров Тагир (ЮФО)

Весовая категория до 84 кг.



1. Магомедов Ибрагим (СКФО)

2. Джафаров Руслан (ДВФО)

3. Мутаев Магомед (УРФО)

4. Фахретдинов Ринат (ПФО)

5. Гамзатов Рамазан (ЦФО)

6. Шуркевич Алексей (СФО)

7. Табаровский Евгений (Москва)

8. Амирханов Садрутдин (СПБ)

9. Джалалов Абдулхей (СЗФО)

10. Умалатов Магомед (ЮФО)

11. Хирамагомедов Гамзат (Москва)

12. Шахрудинов Магомед (УРФО)

13. Шамхалов Муртазали (ЦФО)

14. Омаргаджиев Гаджи (ЦФО)

15. Курамагомедов Рамзан (УРФО)

Весовая категория до 93 кг.



1. Магомедов Муслим (СКФО)

2. Шахов Алексей (СФО)

3. Зайналов Даниял (УРФО)

4. Селиверстов Владимир (ПФО)

5. Насрудинов Насрудин (СФО)

6. Погодаев Сергей (СФО)

7. Жумабаев Булaт (СПБ)

8. Баширов Гаджимурад (Москва)

9. Шамилов Руслан (СЗФО)

10. Гольцов Сергей (СПБ) .

11. Гамзатов Шамиль (Москва)

12. Тимошишин Алексей (ПФО)

13. Матевосян Григор (ЮФО)

14. Сакаев Георгий (ЦФО)

15. Кузьмин Артем (ЮФО)

Весовая категория свыше 93 кг.



1. Адамов Хусейн (СКФО)

3. Сиражудинов Рашид (УРФО)

4. Абасов Шамиль (ПФО)

5. Малыхин Анатолий (ЦФО)

6. Шумаев Сергей (СФО)

7. Расулов Салимгерей (Москва)

8. Рогозин Дмитрий (СЗФО)

9. Исагаджиев Амирхан (Москва)

10. Куниев Ризван (СКФО)

11. Ильясов Магомед (ЮФО)

12. Махмудов Шамсутдин (СКФО)

13. Чангуров Идрис (СПБ)

14. Пугачев Александр (ЦФО)

15. Гончаров Евгений (ЮФО)