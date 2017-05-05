Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак (мол)5 : 1Томь (мол)
Хоккей  Швеция0 : 0Россия
Хоккей  США- : -Германия
Хоккей  Финляндия2 : 0Белоруссия
Хоккей  Чехия- : -Канада
Футбол  Вест Хэм- : -Тоттенхэм
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Ростов» обыграл «Арсенал» в матче молодежных команд

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 27-го тура молодежного первенства России между «Арсеналом» и «Ростовом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Ростова».

В составе победителей отличились Филипп Кондрюков, Андрей Сиденко,  Дмитрий Тананеев и Норик Мкртчян. У «Арсенала» забивали Никита Мельников и Ярослав Ивакин (дважды).

«Ростов» набрал 30 очков и занимает десятое место. У «Арсенала» 29 очков и 12-е место.

Молодежное первенство

27-й тур

Матч

Арсенал (мол) - Ростов (мол) - 3:4 (0:0)

Голы

Кондрюков 57 (0:1). Сиденко 62 (0:2). Мельников 63 (1:2). Тананеев 69 (1:3). Ивакин 83 (2:3). Ивакин 90 (3:3). Мкртчян 90 (3:4).

Состав

Арсенал (мол): Березин (Макеев, 46), Борисов, Норматов (Меркотан, 71), Осипов, Рукас, Буранов, Аджоев, Стеклов (Доронин, 46), Потапов (Ивакин, 46), Мельников, Максумов (Голуб, 46)

Ростов (мол): Комиссаров, Дулаев (Карнута, 59), Захаров, Сиденко, Кондрюков, Ковалёв, Христис, Нескоромный, Сухомлинов, Тананеев, Соловьёв (Мкртчян, 46)

Место и дата

05 мая 15:00, ДЮСШ «Арсенал», Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Молодежное первенство. 27-й тур. «Спартак» разгромил «Томь», «Арсенал» уступил «Ростову» и другие матчиРезультаты матчей 27-го тура молодежного первенства России.«Спартак» разгромил «Томь» в молодежном первенстве«Спартак» победил «Томь» (5:1) в матче 27-го тура молодежного первенства.КДК РФС дисквалифицировал Йовичича на два матчаКонтрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал на два матча полузащитника пермского «Амкара» Бранко Йовичича.Медведев – лучший игрок «Ростова» в апрелеПо итогам голосований, которые проходили на официальном сайте «Ростова», лучшим игроком желто-синих в апреле стал вратарь Никита Медведев.Вратарь Медведев лучший игрок «Ростова» в матче с «Амкаром»На официальном сайте «Ростова» завершилось голосование, в котором болельщики желто-синих выбирали лучшего игрока команды в матче с «Амкаром» (1:0).Лучший бомбардир чемпионата Нигерии может продолжить карьеру в РоссииНападающий нигерийского клуба МФМ Стивен Одей может продолжить карьеру в чемпионате России.В кольце ростовских лайнсменов. Михаил Борзыкин – о заявлении «Краснодара»В кольце ростовских лайнсменов. Михаил Борзыкин – о заявлении «Краснодара»Обозреватель «Советского спорта» попробовал разобраться в футбольных проблемах южного клуба.«Краснодар»: Предлагаем клубам РФПЛ отказаться от порочной практики влияния на судей«Краснодар» выступил с заявлением в связи с эпизодами, в которых, по мнению клуба, решения арбитров повлияли или могли повлиять на результаты домашних матчей с «Арсеналом» (2:0) и «Анжи» (0:0).Игроки «Ростова» посетили социально-реабилитационный центр для несовершеннолетнихИгроки «Ростова» посетили социально-реабилитационный центр для несовершеннолетнихФутболисты «Ростова» со своими семьями посетили социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, сообщает официальный сайт команды.Александр Шикунов: Медведеву еще рановато играть за сборнуюБывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов считает, что голкиперу ростовского клуба Никите Медведеву еще рано играть за сборную России.Молодежное первенство. 26-й тур. «Краснодар» разгромил «Анжи» и другие матчиРезультаты матчей 26-го тура молодежного первенства России.«Ростов» установил три рекорда благодаря «сухой» серииПобедой над «Амкаром» (1:0) ростовчане установили сразу 3 рекорда.ЦСКА – «Спартак»: драки, полиция, пожары, ужасная организация матча (видео)ЦСКА – «Спартак»: драки, полиция, пожары, ужасная организация матча (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Говорим «Ростов» – подразумеваем подвигГоворим «Ростов» – подразумеваем подвигОбозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – о вратарском рекорде Никиты Медведева.«Ростов» не проигрывает дома в РФПЛ 30 матчей подрядОбыграв «Амкар» в матче 26-го тура, «Ростов» продолжил уникальную беспроигрышную домашнюю серию в РФПЛ.Марко Симич: Теперь Медведев должен сводить нас в ресторанЗащитник «Ростова» Марко Симич прокомментировал рекорд вратаря желто-синих Никиты Медедева, который не пропускает уже 952 минуты в матчах РФПЛ.Александр Бухаров: Хочу поздравить Никиту Медведева с его сухой сериейНападающий «Ростова» Александр Бухаров отметил историческое достижение своего одноклубника, голкипера Никиты Медведева.Иван Данильянц: Медведева с рекордом не поздравлялиГлавный тренер «Ростова» Иван Данильянц рассказал о том, как в команде отнеслись к «сухой» серии Никиты Медведева, который сегодня установил рекорд чемпионатов России.Медведев творит историю, «Ростов» выигрываетМедведев творит историю, «Ростов» выигрывает«Советский спорт» рассказывает о матче «Ростов» – «Амкар» (1:0).Гаджиев не пришел на пресс-конференцию после матча «Ростов» – «Амкар»Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев не пришел на пресс-конференцию после матча 26-го тура РФПЛ против «Ростова».
Фигурное катание
Этери Тутберидзе: Липницкая ко мне никогда не вернется
Футбол
Апелляционный комитет ФИФА отменил четырехматчевую дисквалификацию Месси
Футбол
«Спартак» разгромил «Томь» в молодежном первенстве
Футбол
Геннадий Орлов: Думаю, о будущем Луческу станет известно 22 мая
все новости
Ростов
Ростовкалендарьстатистика
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Россия. Молодежное первенство
Россия. Молодежное первенствотаблицакалендарьстатистикатексты/новости