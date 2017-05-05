«Ростов» обыграл «Арсенал» в матче молодежных команд
Матч 27-го
тура молодежного первенства России между «Арсеналом» и «Ростовом» завершился
победой гостей. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Ростова».
В составе
победителей отличились Филипп Кондрюков, Андрей Сиденко, Дмитрий Тананеев и Норик Мкртчян. У «Арсенала»
забивали Никита Мельников и Ярослав Ивакин (дважды).
«Ростов»
набрал 30 очков и занимает десятое место. У «Арсенала» 29 очков и 12-е место.
Молодежное
первенство
27-й тур
Матч
Арсенал (мол) - Ростов (мол) - 3:4 (0:0)
Голы
Кондрюков 57 (0:1). Сиденко 62 (0:2). Мельников 63 (1:2). Тананеев 69 (1:3). Ивакин 83 (2:3). Ивакин 90 (3:3). Мкртчян 90 (3:4).
Состав
Арсенал (мол): Березин (Макеев, 46), Борисов, Норматов (Меркотан, 71), Осипов, Рукас, Буранов, Аджоев, Стеклов (Доронин, 46), Потапов (Ивакин, 46), Мельников, Максумов (Голуб, 46)
Ростов (мол): Комиссаров, Дулаев (Карнута, 59), Захаров, Сиденко, Кондрюков, Ковалёв, Христис, Нескоромный, Сухомлинов, Тананеев, Соловьёв (Мкртчян, 46)
Место и дата
05 мая 15:00, ДЮСШ «Арсенал», Онлайн-трансляция