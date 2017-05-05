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Коулмэн продлил контракт с «Эвертоном»

Источник:  ФК «Эвертон»Комментарии

Защитник «Эвертона» Шеймус Коулмэн продлил действующий контракт. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что контракт будет действовать до 2022 года. Отметим, что соглашение было подписано, несмотря на тяжелую травму футболиста. В матче против сборной Уэльса в квалификации ЧМ-2018 после грубого форварда со стороны Нила Тэйлора он получил двойной перелом ноги.

Контракт был согласован еще до травмы. После случившегося руководство «Эвертона» не стало менять свое решение. Сейчас футболист восстанавливается после перелома.

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