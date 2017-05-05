Молодежное первенство. 27-й тур. «Спартак» разгромил «Томь», «Арсенал» уступил «Ростову» и другие матчи
Результаты матчей 27-го тура молодежного первенства России.
Матч
Спартак (мол) - Томь (мол) - 5:1 (0:1)
Голы
Зарубин 28 (0:1). Бабаев 46 (1:1). Никулин 48 (2:1). Горовых 64 (3:1). Бакаев С. 71 (4:1). Володкин 90 (5:1).
Состав
Спартак (мол): Аверкиев (Максименко, 46), Миронов, Зепатта (Бакаев С., 46), Лихачёв (Петрунин, 64), Красильниченко, Никулин (Мазуров, 68), Полубояринов (Рассказов, 46), Бабаев (Пацев, 76), Володкин, Сакала (Горовых, 46), Самбу
Томь (мол): Олифиренко (Зубчихин, 86), Карымов Э., Зарубин (Рыбин, 66), Антух, Зорин, Лысков (Кузьмин, 82), Антипов, Огарев, Файзулин, Лаев, Рыков
Незабитые пенальти
Мазуров (Спартак (мол)), 84
Предупреждения:
Красильниченко, 26; Зепатта, 33 - Карымов Э., 39; Антух, 63; Олифиренко, 83
Судья:
Артем Катайкин (Россия)
Место и дата
05 мая 14:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция
Матч
Арсенал (мол) - Ростов (мол) - 3:4 (0:0)
Голы
Кондрюков 57 (0:1). Сиденко 62 (0:2). Мельников 63 (1:2). Тананеев 69 (1:3). Ивакин 83 (2:3). Ивакин 90 (3:3). Мкртчян 90 (3:4).
Состав
Арсенал (мол): Березин (Макеев, 46), Борисов, Норматов (Меркотан, 71), Осипов, Рукас, Буранов, Аджоев, Стеклов (Доронин, 46), Потапов (Ивакин, 46), Мельников, Максумов (Голуб, 46)
Ростов (мол): Комиссаров, Дулаев (Карнута, 59), Захаров, Сиденко, Кондрюков, Ковалёв, Христис, Нескоромный, Сухомлинов, Тананеев, Соловьёв (Мкртчян, 46)
Место и дата
05 мая 15:00, ДЮСШ «Арсенал», Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
06 мая 09:00, Звезда, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
06 мая 13:00, Рубин, Онлайн-трансляция
Матч
Оренбург (мол) - Краснодар (мол)
Место и дата
06 мая 14:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Урал (мол) - Крылья Советов (мол)
Место и дата
08 мая 10:00, Спортбаза Божовия, Онлайн-трансляция