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Молодежное первенство. 27-й тур. «Спартак» разгромил «Томь», «Арсенал» уступил «Ростову» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей 27-го тура молодежного первенства России.

Матч

Спартак (мол) - Томь (мол) - 5:1 (0:1)

Голы

Зарубин 28 (0:1). Бабаев 46 (1:1). Никулин 48 (2:1). Горовых 64 (3:1). Бакаев С. 71 (4:1). Володкин 90 (5:1).

Состав

Спартак (мол): Аверкиев (Максименко, 46), Миронов, Зепатта (Бакаев С., 46), Лихачёв (Петрунин, 64), Красильниченко, Никулин (Мазуров, 68), Полубояринов (Рассказов, 46), Бабаев (Пацев, 76), Володкин, Сакала (Горовых, 46), Самбу

Томь (мол): Олифиренко (Зубчихин, 86), Карымов Э., Зарубин (Рыбин, 66), Антух, Зорин, Лысков (Кузьмин, 82), Антипов, Огарев, Файзулин, Лаев, Рыков

Незабитые пенальти

Мазуров (Спартак (мол)), 84

Предупреждения:

Красильниченко, 26; Зепатта, 33 - Карымов Э., 39; Антух, 63; Олифиренко, 83

Судья:

Артем Катайкин (Россия)

Место и дата

05 мая 14:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция

Матч

Арсенал (мол) - Ростов (мол) - 3:4 (0:0)

Голы

Кондрюков 57 (0:1). Сиденко 62 (0:2). Мельников 63 (1:2). Тананеев 69 (1:3). Ивакин 83 (2:3). Ивакин 90 (3:3). Мкртчян 90 (3:4).

Состав

Арсенал (мол): Березин (Макеев, 46), Борисов, Норматов (Меркотан, 71), Осипов, Рукас, Буранов, Аджоев, Стеклов (Доронин, 46), Потапов (Ивакин, 46), Мельников, Максумов (Голуб, 46)

Ростов (мол): Комиссаров, Дулаев (Карнута, 59), Захаров, Сиденко, Кондрюков, Ковалёв, Христис, Нескоромный, Сухомлинов, Тананеев, Соловьёв (Мкртчян, 46)

Место и дата

05 мая 15:00, ДЮСШ «Арсенал», Онлайн-трансляция

Матч

Амкар (мол) - ЦСКА (мол)

Место и дата

06 мая 09:00, Звезда, Онлайн-трансляция

Матч

Рубин (мол) - Уфа (мол)

Место и дата

06 мая 13:00, Рубин, Онлайн-трансляция

Матч

Оренбург (мол) - Краснодар (мол)

Место и дата

06 мая 14:00, , Онлайн-трансляция

Матч

Урал (мол) - Крылья Советов (мол)

Место и дата

08 мая 10:00, Спортбаза Божовия, Онлайн-трансляция

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