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ЧМХ-2017. Швеция – Россия, Чехия – Канада и другие матчи. Онлайн

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей первого тура группового турнира чемпионата мира по хоккею.

Группа А

Матч

Швеция - Россия - 1:1 (1:0, 0:0, 0:1)

3-й период

Голы:

Линдхольм (Раск, Хедман), 14:40 (1:0). Андронов (Барабанов, Проворов), 43:58 (1:1).

Место и дата

05 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

Матч

США - Германия

Место и дата

05 мая 21:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

Группа В

Матч

Финляндия - Белоруссия - 2:2 (2:0, 0:1, 0:1)

3-й период

Голы:

Ахо (Филппула), 2:43 (1:0). Осала 5:09 (2:0). Шарангович (Стефанович), 38:08 (2:1). Ковыршин (Костицын А., Граборенко), 44:32 (2:2).

Место и дата

05 мая 17:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Чехия - Канада

Место и дата

05 мая 21:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция

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