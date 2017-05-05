ЧМХ-2017. Швеция – Россия, Чехия – Канада и другие матчи. Онлайн
Результаты матчей первого тура
группового турнира чемпионата мира по хоккею.
Группа А
Матч
Швеция - Россия - 1:1 (1:0, 0:0, 0:1)3-й период
Голы:
Линдхольм (Раск, Хедман), 14:40 (1:0). Андронов (Барабанов, Проворов), 43:58 (1:1).
Место и дата
05 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция
Группа В
Матч
Место и дата
05 мая 21:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Финляндия - Белоруссия - 2:2 (2:0, 0:1, 0:1)3-й период
Голы:
Ахо (Филппула), 2:43 (1:0). Осала 5:09 (2:0). Шарангович (Стефанович), 38:08 (2:1). Ковыршин (Костицын А., Граборенко), 44:32 (2:2).
Место и дата
05 мая 17:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
05 мая 21:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция
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