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УПЛ. 28-й тур. «Волынь» – «Ворскла» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей 28-го тура чемпионата Украины.

Матч

Волынь - Ворскла - 0:0

1-й тайм

Состав

Волынь: Недилько, Никитюк Р., Логинов, Шаповал, Тетеренко, Ляшенко, Герасимюк, Романюк, Чепелюк, Мемешев, Диденко

Ворскла: Шуст, Чижов, Чеснаков, Даллку, Шарпар, Ребёнок, Мякушко, Скляр, Кравченко, Хлёбас, Одарюк

Судья:

Александр Иванов (Украина)

Место и дата

05 мая 19:00, Авангард, Онлайн-трансляция

Матч

Олимпик - Черноморец

Место и дата

06 мая 14:00, , Онлайн-трансляция

Матч

Шахтер - Заря

Место и дата

06 мая 17:00, Донбасс Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Сталь - Карпаты

Место и дата

07 мая 14:00, Металлург, Онлайн-трансляция

Матч

Звезда - Днепр

Место и дата

07 мая 17:00, Звезда, Онлайн-трансляция

Матч

Динамо К - Александрия

Место и дата

07 мая 19:30, НСК Олимпийский, Онлайн-трансляция

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