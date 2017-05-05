УПЛ. 28-й тур. «Волынь» – «Ворскла» и другие матчи

читайте также

«Интер» провел переговоры с Ракицким Миланский «Интер» проявляет интерес к защитнику донецкого «Шахтера» Ярославу Ракицкому.

День в истории. Дарио Срне исполнилось 35 лет Сегодня отмечает день рождения хорватский футболист, защитник и капитан донецкого «Шахтера» Дарио Срна. Ему исполнилось 35 лет.

УПЛ. 27-й тур. «Шахтер» обыграл «Александрию», «Черноморец» уступил «Динамо» и другие матчи Результаты матчей 27-го тура чемпионата Украины.

«Бешикташ» интересуется Тайсоном Интерес полузащитнику донецкого «Шахтера» Тайсону проявляет «Бешикташ». Об этом сообщают турецкие СМИ.

Ракицкий продлил контракт с «Шахтером» до 2022 года Защитник донецкого «Шахтера» Ярослав Ракицкий продлил действующий контракт. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

14 бывших игроков «Металлиста» дисквалифицированы за участие в договорных матчах 14 футболистов, ранее выступавших за харьковский «Металлист», получили дисквалификации за участие в договорных матчах. Об этом сообщает сайт Федерации футбола Украины.

«Реал» интересуется вратарем «Днепра» Луниным Голкипером «Днепра» Андреем Луниным интересуется мадридский «Реал». Об этом сообщает украинские СМИ.

Кривцов продлил контракт с «Шахтером» Защитник Сергей Кривцов продлил контракт с донецким «Шахтером». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Полуфинал Кубка Украины: от волшебного гола до места комментатора в руинах Киевское «Динамо» в гостях обыграло «Николаев» и вышло в финал Кубка Украины. Матч получился интересным и необычным.

Сергей Ребров: Уверен, что Кличко будет полностью готов к поединку с Джошуа Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров пожелал украинскому боксеру тяжелого веса Владимиру Кличко удачи в поединке с Энтони Джошуа.

В чемпионате Украины появится раунд плей-офф Президент УПЛ Владимир Генинсон рассказал о планах спортивной организации на ближайшее время.

На матче киевского «Динамо» и «Шахтера» фанаты устроили расистские акции Радикальные фанаты киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» во время встречи команд в чемпионате Украины провели расистские акции на столичном стадионе «Олимпийский», сообщает RT.

УПЛ. 26-й тур. «Сталь» обыграла «Звезду», «Заря» проиграла «Черноморцу» и другие матчи Результаты матчей 26-го тура чемпионата Украины.

Факундо Феррейра: В атаке и обороне «Шахтер» действовал как машина Форвард донецкого «Шахтера» Факундо Феррейра поделился впечатлениями после матча против киевского «Динамо». Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.

Бернард: Мы полностью нейтрализовали атаку «Динамо» Полузащитник донецкого «Шахтера» Бернард поделился впечатлениями после матча против киевского «Динамо» в чемпионате Украины. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.

Победа «Вашингтона» и травма Овечкина, поражение сборной России и триумф «Шахтера» в украинском «классико». Главные новости утра «Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра субботы.

Паулу Фонсека: Украина переживает сложный период, но мы все должны объединиться вокруг футбола Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека поделился впечатлениями после матча против киевского «Динамо» в чемпионате Украины. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.

Сергей Ребров: Два удара по воротам за матч – это очень плохая статистика Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров поделился впечатлениями после матча против «Шахтера» в чемпионате Украины. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:1.

У соседа корова сдохла: почему матч «Шахтера» и «Динамо» разочаровал Донецкий «Шахтер» обыграл киевское «Динамо» в чемпионате Украины – 1:0. «Советский спорт» рассказывает, как это было.