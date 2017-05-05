УПЛ. 28-й тур. «Волынь» – «Ворскла» и другие матчи
Результаты матчей 28-го тура чемпионата Украины.
Матч
Состав
Волынь: Недилько, Никитюк Р., Логинов, Шаповал, Тетеренко, Ляшенко, Герасимюк, Романюк, Чепелюк, Мемешев, Диденко
Ворскла: Шуст, Чижов, Чеснаков, Даллку, Шарпар, Ребёнок, Мякушко, Скляр, Кравченко, Хлёбас, Одарюк
Судья:
Александр Иванов (Украина)
Место и дата
05 мая 19:00, Авангард, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
06 мая 14:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
06 мая 17:00, Донбасс Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
07 мая 14:00, Металлург, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
07 мая 17:00, Звезда, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
07 мая 19:30, НСК Олимпийский, Онлайн-трансляция
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