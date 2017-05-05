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Экс-чемпион UFC выразил желание провести боксерский бой с Джошуа

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Джуниор дос Сантос заявил, что хотел бы провести поединок по правилам бокса с британцем Энтони Джошуа, который недавно победил техническим нокаутом украинца Владимира Кличко.

«Я хотел бы провести боксерский поединок. Так как я стану чемпионом UFC, а на Земле может быть только один самый крутой человек, то я хотел бы сразиться с Энтони Джошуа. Чемпион против чемпиона. Это было бы сенсационно», – приводит слова бразильца Bloody Elbow.

Напомним, Дос Сантос и Стипе Миочич сразятся 13 мая на UFC 211. На данный момент чемпионским титулом владеет именно Миочич, который отобрал его у другого бразильца – Фабрисио Вердума.

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