Экс-чемпион UFC выразил желание провести боксерский бой с Джошуа

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Джуниор дос Сантос заявил, что хотел бы провести поединок по правилам бокса с британцем Энтони Джошуа, который недавно победил техническим нокаутом украинца Владимира Кличко.

«Я хотел бы провести боксерский поединок. Так как я стану чемпионом UFC, а на Земле может быть только один самый крутой человек, то я хотел бы сразиться с Энтони Джошуа. Чемпион против чемпиона. Это было бы сенсационно», – приводит слова бразильца Bloody Elbow.

Напомним, Дос Сантос и Стипе Миочич сразятся 13 мая на UFC 211. На данный момент чемпионским титулом владеет именно Миочич, который отобрал его у другого бразильца – Фабрисио Вердума.