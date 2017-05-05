Тайсон назвал «фигней» возможный поединок Макгрегора и Мэйвезера

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон высказался о возможном поединке чемпиона UFC Конора Макгрегора с непобежденным американским боксером Флойдом Мейвезером, который завершил карьеру осенью 2015 года.

«Если Флойд проведет бой с Макгрегором, это будет полная фигня. Однако, если Мэйвезер отправится в UFC, это будет интересно.

Хочу увидеть, как боец ММА будет драться, а не будет боксировать. Конечно, Флойд превосходит Конора в рамках бокса, и это будет не очень честно. Макгрегор – яркий парень, но я хотел бы видеть его в UFC», – приводит слова Тайсона Give Me Sport.