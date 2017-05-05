«ПСЖ» рассматривает Обамеянга как запасной вариант после Санчеса

«ПСЖ» намерен в следующем сезоне усилить атаку. Рассматриваются кандидатуры форварда дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга и нападающего лондонского «Арсенала» Алексиса Санчеса.

Как сообщает ESPN, представители «ПСЖ» общались с отцом Обамеянга. Впрочем, руководство парижского клуба не спешит делать предложение по нему, так как надеется заполучить Санчеса.

В текущем сезоне 27-летний Пьер-Эмерик Обамеянг провел 42 матча за «Боруссию» и забил 35 мячей при пяти голевых передачах. У 28-летнего Алексиса Санчеса 45 матчей за «Арсенал» и 24 мяча при 18 голевых передачах.