«ПСЖ» рассматривает Обамеянга как запасной вариант после Санчеса
«ПСЖ» намерен в следующем сезоне
усилить атаку. Рассматриваются кандидатуры форварда дортмундской «Боруссии»
Пьера-Эмерика Обамеянга и нападающего лондонского «Арсенала» Алексиса Санчеса.
Как сообщает ESPN, представители «ПСЖ» общались с отцом Обамеянга.
Впрочем, руководство парижского клуба не спешит делать предложение по нему, так
как надеется заполучить Санчеса.
В текущем сезоне 27-летний
Пьер-Эмерик Обамеянг провел 42 матча за «Боруссию» и забил 35 мячей при пяти
голевых передачах. У 28-летнего Алексиса Санчеса 45 матчей за «Арсенал» и 24
мяча при 18 голевых передачах.
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