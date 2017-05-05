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Появились новые подробности гранд-финала Wargaming.net League

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Сегодня в Премиум магазине Wargaming стали доступны специальные пакеты, приуроченные к Гранд-финалу Wargaming.net League.

«Впервые за четыре года существования Wargaming.net League Москва станет хозяйкой Гранд-финала. Нам приятно, что главное танковое событие года будет проходить в стране с самой многочисленной и преданной армией поклонников World of Tanks. Но это и большая ответственность, ведь игроки из СНГ, пожалуй, самая требовательная аудитория, и нам важно, чтобы зрители остались довольны», — сказал Алексей Корнышев, глава киберспортивного направления Wargaming в СНГ.

Впервые Гранд-финал будет проходить в два этапа:

- групповой этап (23–24 мая), за которым можно будет следить через онлайн-стримы на сайте thegrandfinals.com;

- плей-офф (27–28 мая), игры которого пройдут в «ВТБ Арене».

По итогам первого этапа из 12 команд определятся восемь претендентов, которые и поборются за звание танковых чемпионов. Полный список участников: Oops — The Tough Giraffes (Европа), DiNG (Европа), eClipse (Северная Америка), Team Efficiency (Азия), Natus Vincere G2A (СНГ), Kazna Kru (Европа), EL Gaming (Азия), YaTo Gaming (Китай), Not So Serious (СНГ), Tornado Energy (СНГ), Brain Storm (СНГ), Elevate (Северная Америка).

Каждый пришедший на мероприятие посетитель получит бонус-код с уникальной игровой медалью «Гранд-финал 2017», а во время матчей зрителей ждет множество конкурсов и призов.

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