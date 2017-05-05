Появились новые подробности гранд-финала Wargaming.net League

Иван «ArtStyle» Антонов: Я смотрел эти пять игр и не увидел ни одной, где OG взяли и обыграли нас

Тренер состава Virtus.pro по Dota 2 Иван «ArtStyle» Антонов в интервью порталу CyberSport.ru оценил выступление команды на The Kiev Major.