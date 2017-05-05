Павлюченкова разгромила Эррани и вышла в финал турнира в Рабате
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла итальянку Сару Эррани в полуфинале турнира в Рабате.
Счет встречи, продолжавшейся 1 час 17 минут, - 6:4, 6:0.
Павлюченкова реализовала шесть брейк-пойнтов из одиннадцати и допустила одну двойную ошибку, у Эррани - два брейка.
В финале россиянка встретится с победительницей пары Франческа Скьявоне (Италия) - Варвара Лепченко (США).
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