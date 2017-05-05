Букмекеры считают «Тоттенхэм» явным фаворитом матча с «Вест Хэмом»
Букмекерские конторы выставили котировки на стартовый матч 36-го тура чемпионата Англии между «Вест Хэмом» и «Тоттенхэмом».
Победа «молотобойцев» оценивается коэффициентом 8,32, тогда как виктория «шпор» идет за 1,36.
За ничью букмекеры предлагают 5,10.
Игра на Олимпийском стадионе Лондона начнется сегодня в 22:00 мск.
Матч
Место и дата
05 мая 22:00, Аптон Парк, Онлайн-трансляция
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