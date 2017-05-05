«Карабах» выиграл Кубок Азербайджана, обыграв в финале «Габалу»
Финальный матч Кубка Азербайджана
между «Карабахом» и «Габалой» завершился победой «Карабаха». Итоговый счет
матча – 2:0.
На 52-й минуте счет в матче открыл
Махир Мадатов. На 70-й минуте Урфан Аббасов поразил собственные ворота. Для «Карабаха»
это шестая победа в Кубке Азербайджана.
Кубок Азербайджана
Финал
«Карабах» - «Габала» - 2:0
Голы: Мадатов, 52, Аббасов, 70, в свои ворота.
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