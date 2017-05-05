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Вратарь Рейзвих согласовал контракт с «Сибирью»

Источник:  ХК «Сибирь»Комментарии

«Сибирь» договорилась о подписании контракта с вратарем Эдуардом Рейзвихом.

26-летний голкипер - воспитанник омского «Авангарда». В КХЛ дебютировал в сезоне 2009/2010, всего на его счету за «Авангард» 24 матча.

Последние два сезона Рейзвих провел в ВХЛ. В сезоне 2015/16 он играл в «Сарыарке» - в 32 матчах регулярного чемпионата в среднем пропускал 1,83 шайбы, а в плей-офф - в 7 матчах 1,62.

В прошедшем чемпионате вратарь выступал за «Нефтяник» из Альметьевска: 40 матче и 1,99, в плей-офф 4 – 2,92.

В 2008 году стал серебряным призером юниорского чемпионата мира. В 2013 - обладателем Кубка Харламова с «Омскими ястребами».

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