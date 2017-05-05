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Овечкин переведен в третье звено накануне матча с «Питтсбургом»

Источник:  Washington PostКомментарии

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин на последней тренировке своей команды работал в третьем звене. Напомним, что «Кэпиталз» предстоит сыграть пятый матч в серии против «Питтсбурга».

Как сообщает Washington Post, Овечкин тренировался в третьем звене вместе с  Ларсом Эллером и Том Уилсоном. В первом же звене работали Андре Бураковски, Никлас Бэкстрем и Ти Джей Оши.

Матч «Вашингтон» - «Питтсбург» состоится 7 мая. Начало в 02:15 по Москве.

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