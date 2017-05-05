Овечкин переведен в третье звено накануне матча с «Питтсбургом»
Форвард «Вашингтона» Александр
Овечкин на последней тренировке своей команды работал в третьем звене.
Напомним, что «Кэпиталз» предстоит сыграть пятый матч в серии против «Питтсбурга».
Как сообщает Washington Post,
Овечкин тренировался в третьем звене вместе с Ларсом Эллером и Том Уилсоном. В первом же
звене работали Андре Бураковски, Никлас Бэкстрем и Ти Джей Оши.
Матч «Вашингтон» - «Питтсбург»
состоится 7 мая. Начало в 02:15 по Москве.
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