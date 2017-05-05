Сборная России по буллитам обыграла Швецию на старте чемпионата мира

Сборная России обыграла команду Швеции (2:1 Б.) в стартовом матче чемпионата мира.

Встреча группы А прошла в Кельне.

Основное время завершилось со счетом 1:1.

Счет в первом периоде открыл нападающий шведов Элиас Линдхольм. В начале третьей двадцатиминутки Сергей Андронов восстановил равенство.

Овертайм, который впервые в истории чемпионатов мира проходил в формате «три на три», также не выявил сильнейшего.

В серии буллитов вратарь Андрей Василевский отразил все три броска соперника, а решил исход противостояния точный выстрел Артемия Панарина.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию игры.

Следующим соперником россиян на турнире будут итальянцы (7 мая), а шведы днем ранее встретятся с немцами.