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Сборная России по буллитам обыграла Швецию на старте чемпионата мира

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сборная России обыграла команду Швеции (2:1 Б.) в стартовом матче чемпионата мира.

Встреча группы А прошла в Кельне.

Основное время завершилось со счетом 1:1.

Счет в первом периоде открыл нападающий шведов Элиас Линдхольм. В начале третьей двадцатиминутки Сергей Андронов восстановил равенство.

Овертайм, который впервые в истории чемпионатов мира проходил в формате «три на три», также не выявил сильнейшего.

В серии буллитов вратарь Андрей Василевский отразил все три броска соперника, а решил исход противостояния точный выстрел Артемия Панарина.  

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию игры.

Следующим соперником россиян на турнире будут итальянцы (7 мая), а шведы днем ранее встретятся с немцами. 

Матч

Швеция - Россия - 1:2 Б. (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы:

Линдхольм (Раск, Хедман), 14:40 (1:0). Андронов (Барабанов, Проворов), 43:58 (1:1).

Победный буллит:

Панарин - 1:2.

Место и дата

05 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

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