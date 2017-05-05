Игорь Армаш: После реорганизации «Кубани» обещали вернуть долги

Защитник краснодарской «Кубани» Игорь Армаш признался, что надеется на погашение всех долгов в связи с реорганизацией клуба.

- Ничего конкретного о реорганизации клуба сказать не могу, - признался Армаш. – На клубном собрании сообщили, что в ближайшее время все долги по зарплате и премиальным закроют. Надеюсь, все отдадут.

Добавим, что целью реорганизации является создание более эффективной системы управления для команд «Кубань» и «Кубань-2». Клуб как акционерное общество будет реорганизован в общество с ограниченной ответственностью.

После 34-х туров первенства ФНЛ «Кубань» занимает 11-место в турнирной таблице, имея в активе 46 очков.