Австриец Пестлбергер выиграл первый этап «Джиро д’Италия»
Стартовала веломногодневка
«Джиро д’Италия». Победу на первом этап одержал спортсмен из Австрии Лукас
Пестлбергер.
Результат победителя –
пять часов, 13 минут и 35 секунд. Вторым стал австралиец Калеб Эван, третьим –
немец Андре Грайпель.
«Джиро д’Италия»
1-й этап
Альгеро – Ольбия
206 км
1. Лукас Пестлебергер (Австрия) 5.13.35
2. Калеб Эван (Австралия) то же время
3. Андре Грайпель (Германия)
Отметим, что Пестлбергер стал первым австрийцем, который выиграл
этап «Джиро д’Италия» и первым велогонщиком из Австрии, возглавившим общий
зачет веломногодневки.
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