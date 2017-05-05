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Австриец Пестлбергер выиграл первый этап «Джиро д’Италия»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стартовала веломногодневка «Джиро д’Италия». Победу на первом этап одержал спортсмен из Австрии Лукас Пестлбергер.

Результат победителя – пять часов, 13 минут и 35 секунд. Вторым стал австралиец Калеб Эван, третьим – немец Андре Грайпель.

«Джиро д’Италия»

1-й этап

Альгеро – Ольбия

206 км

1. Лукас Пестлебергер (Австрия) 5.13.35

2. Калеб Эван (Австралия) то же время

3. Андре Грайпель (Германия) то же время

Отметим, что Пестлбергер стал первым австрийцем, который выиграл этап «Джиро д’Италия» и первым велогонщиком из Австрии, возглавившим общий зачет веломногодневки.

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