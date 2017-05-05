Трансляции The Kiev Major во ВКонтакте собрали 27 миллионов просмотров

Социальная сеть ВКонтакте подвела итоги турнира The Kiev Major по Dota 2.



За чемпионатом в социальной сети следили свыше 3 миллионов уникальных зрителей. Всего трансляции турнира собрали 27 миллионов просмотров, 4,5 миллионов из которых — в прямом эфире. Кроме того, 13 миллионов пользователей отправили тематические подарки, а 11 миллионов — стикеры по мотивам Dota 2.





ВКонтакте проводила прямую трансляцию Киевского мэйджора и подготовила специальные выпуски #VKLive о турнире.

The Kiev Major проходил с 24 по 30 апреля. Матчи плей-офф принимал Национальный дворец искусств «Украина». Призовой фонд в чемпионата составлял 3 миллиона долларов. Победителем турнира стала команда OG, которая в финале переиграла Virtus.pro со счетом 3:2.