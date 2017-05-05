Финляндия обыграла Белоруссию в первом туре чемпионата мира
Матч первого тура группового турнира чемпионата мира по хоккею
между сборными Финляндии и Белоруссии завершился победой финской команды. Итоговый
счет матча – 3:2.
Матч проходил в Париже. В дебюте матча финны забили дважды.
Отличились Себастьян Ахо и Оскар Осала. Белорусская команда благодаря голам
Егора Шарагновича и Евгения Ковыршина сравняла результат. Третью шайбу у финнов
провел Велли-Матти Савинайнен.
Таким образом, Финляндия набрала три очка, у Белоруссии осталось
ноль очков.
Чемпионат мира
Париж (Франция)
Группа В
1-й тур
Матч
Финляндия - Белоруссия - 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)
Голы:
Ахо (Филппула), 2:43 (1:0). Осала 5:09 (2:0). Шарангович (Стефанович), 38:08 (2:1). Ковыршин (Костицын А., Граборенко), 44:32 (2:2). Савинайнен (Рантанен, Ахо), 49:15 (3:2 - бол.).
Место и дата
05 мая 17:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция