Финляндия обыграла Белоруссию в первом туре чемпионата мира

читайте также

Владислав Третьяк: Матч со шведами стал бенефисом Василевского Президент ФХР Владислав Третьяк поделился впечатлениями после матча чемпионата мира по хоккею между сборными Швеции и России (2:1 Б). Он отметил голкипера российской команды Андрея Василевского.

Победа России по буллитам, Овечкин в третьем звене, Месси и «Барселона» не договорились. Главные новости дня «Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей дня на данную минуту.

Не испугались шведских «электричек»! Россияне выиграли первый матч на ЧМ-2017 В своем стартовом поединке на чемпионате мира в Кельне сборная России вырвала победу у шведов в серии буллитов – 2:1.

Сборная России по буллитам обыграла Швецию на старте чемпионата мира Сборная России обыграла команду Швеции (2:1 Б.) в стартовом матче чемпионата мира.

Швеция – Россия. Впервые в истории чемпионатов мира команды сыграли овертайм в формате 3 на 3 В матче группового этапа чемпионата мира-2017 между Швецией и Россией впервые в истории турнира пройдет овертайм в формате 3 на 3.

Чемпионат мира уже сегодня! Ты готов? [тест] Чемпионат мира по хоккею стартует уже сегодня. Докажи всем, что ты в теме.

ЧМХ-2017. Швеция – Россия, Чехия – Канада и другие матчи. Онлайн Результаты матчей первого тура группового турнира чемпионата мира по хоккею.

Швеция – Россия. Онлайн Сегодня сборная России по хоккею сыграет свой первый матч на чемпионате мира-2017.

Швеция – Россия. Шипачев выйдет во втором звене, Мозякин и Ткачев - в четвертом Стал известен состав сборной России на матч чемпионата мира против Швеции.

«А сколько стоят Астерикс и Обеликс»? Видео перед матчем Швеция – Россия Обозреватель «Советского спорта» Павел Лысенков прогулялся перед матчем Швеция – Россия.

Харийс Витолиньш: Не думаю, что подписание контракта с «Вегасом» повлияет на игру Шипачева на чемпионате мира Тренер сборной России Харийс Витолиньш прокомментировал переход форварда Вадима Шипачева из СКА в «Вегас».

Анонс дня на ЧМ-2017: Швеция – Россия, Чехия – Канада и другие матчи Sovsport.ru анонсирует матчи первого дня чемпионата мира в Кельне и Париже.

Каспарс Даугавиньш: Латвия будет бороться за четвертьфинал, мы готовы всех удивить Форвард сборной Латвии Каспарс Даугавиньш заявил, что не планировал пропускать чемпионат мира из-за перелома руки, полученного во время выступления за «Торпедо» в плей-офф КХЛ.

Антон Строльман: Никогда не знаешь, что у Кучерова на уме Защитник сборной Швеции Антон Строльман считает своего партнера по «Тампе-Бэй» Никиту Кучерова одним из самых опасных игроков в составе сборной России.

Линус Умарк: Когда у тебя в составе 16 энхаэловцов, ты фаворит не только матча с Россией, но и всего чемпионат мира Форвард сборной Швеции Линус Умарк высказался о силе своей команды перед стартом чемпионата мира.

Харийс Витолиньш: Мы следим за всеми играми плей-офф НХЛ, а не только за серией «Вашингтона» Тренер сборной России Харийс Витолиньш рассказал о том, как тренерский штаб команды отслеживает события в НХЛ.

Виталий Мутко: Россия – один из фаворитов чемпионата мира Вице-премьер правительства России Виталий Мутко пожелал удачи сборной России на чемпионате мира в Кельне и Париже.

Возьмем ли реванш за поражение в «Юханнесхофе»? Превью матча сборной России Шведы пригласили на мировое первенство 16 игроков из НХЛ.

Илья Сорокин: На чемпионатах мира ставка всегда делается на одного вратаря Голкипер ЦСКА и сборной России Илья Сорокин заявил, что спокойно относится к роли второго вратаря сборной России на чемпионате мира в Кельне и Париже.