Месси отклонил предложение «Барселоны» по контракту с зарплатой 30-35 млн евро в год

«Барселона» ведет переговоры по контракту с нападающим Лионелем Месси. Пока сторонам не удалось прийти к соглашению.

Как сообщает AS, предложение «Барселоны» предусматривало зарплату около 30-35 миллионов евро, но сторона Месси отклонила его. Переговоры от лица игрока ведет его отец Хорхе.

Отметим, что переговоры на данный момент продолжаются, сторона Месси готова выслушать новые предложения. Нынешний контракт игрока истекает летом 2018 года.

В текущем сезоне 29-летний Лионель Месси провел 48 матчей за «Барселону» и забил 49 мячей при 18 голевых передачах.