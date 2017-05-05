ХК «Сочи» подписал нападающего Коллинза

ХК «Сочи» заключил однолетнее соглашение с канадским нападающим Шоном Коллинзом.

28-летний форвард почти всю карьеру провел в Северной Америке, сыграв 21 матч в НХЛ и более 300 игр в АХЛ. В КХЛ он перебрался год назад, подписав контракт с китайским «Куньлунем».

В составе «Ред Стар» канадец принял участие во всех встречах команды, набрав 39 (13+26) очков в регулярном чемпионате и три (2+1) балла в плей-офф.