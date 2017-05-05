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Акинфеев признан лучшим игроком ЦСКА в апреле

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Болельщики признали вратаря Игоря Акинфеева лучшим игроком ЦСКА в прошлом месяце.

По итогам голосования капитан армейцев набрал 38% голосов.

В апреле голкипер принял участие во всех играх своей команды и был признан лучшим по итогам матчей с «Уфой» (2:0), в котором отразил пенальти, и со «Спартаком» (1:2).

Отметим, что Акинфеев уже в четвертый раз в сезоне становится лучшим по итогам месяца.

Вторым стал защитник Алексей Березуцкий, на третьей строчке - нападающий Витиньо.

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