Акинфеев признан лучшим игроком ЦСКА в апреле

Болельщики признали вратаря Игоря Акинфеева лучшим игроком ЦСКА в прошлом месяце.

По итогам голосования капитан армейцев набрал 38% голосов.

В апреле голкипер принял участие во всех играх своей команды и был признан лучшим по итогам матчей с «Уфой» (2:0), в котором отразил пенальти, и со «Спартаком» (1:2).

Отметим, что Акинфеев уже в четвертый раз в сезоне становится лучшим по итогам месяца.

Вторым стал защитник Алексей Березуцкий, на третьей строчке - нападающий Витиньо.