Акинфеев признан лучшим игроком ЦСКА в апреле
Болельщики признали вратаря Игоря Акинфеева лучшим игроком ЦСКА в прошлом месяце.
По итогам голосования капитан армейцев набрал 38% голосов.
В апреле голкипер принял участие во всех играх своей команды и был признан лучшим по итогам матчей с «Уфой» (2:0), в котором отразил пенальти, и со «Спартаком» (1:2).
Отметим, что Акинфеев уже в четвертый раз в сезоне становится лучшим по итогам месяца.
Вторым стал
защитник Алексей Березуцкий, на третьей строчке - нападающий Витиньо.
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