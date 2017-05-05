Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак (мол)5 : 1Томь (мол)
Хоккей  Швеция1 : 2 БРоссия
Хоккей  США- : -Германия
Хоккей  Финляндия3 : 2Белоруссия
Хоккей  Чехия- : -Канада
Футбол  Вест Хэм- : -Тоттенхэм
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Победа России по буллитам, Овечкин в третьем звене, Месси и «Барселона» не договорились. Главные новости дня

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей дня на данную минуту.

1. Сборная России стартовала с победы на чемпионате мира по хоккею. Основное время матча со шведами завершилось вничью, а в серии буллитов успех сопутствовал россиянам.

2. Тем временем Александр Овечкин, которому светит вылет из Кубка Стэнли и путевка на чемпионат мира, переведен в третье звено «Вашингтона».

3. Мирча Луческу упрекнул турецких журналистов. Главный тренер «Зенита» заявил, что не собирается в «Галатасарай».

4. Этери Тутберидзе рассказала, почему она больше не будет тренировать Юлию Липницкую.

5. Лионель Месси отклонил щедрое предложение «Барселоны» по контракту. Впрочем, это еще не конец – переговоры продолжаются.

Текст дня

Какая еще Олимпиада? «Лас-Вегас» – вот мечта! Почему Шипачев покидает КХЛКакая еще Олимпиада? «Лас-Вегас» – вот мечта! Почему Шипачев покидает КХЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Владислав Третьяк: Матч со шведами стал бенефисом ВасилевскогоПрезидент ФХР Владислав Третьяк поделился впечатлениями после матча чемпионата мира по хоккею между сборными Швеции и России (2:1 Б). Он отметил голкипера российской команды Андрея Василевского.Месси отклонил предложение «Барселоны» по контракту с зарплатой 30-35 млн евро в год«Барселона» ведет переговоры по контракту с нападающим Лионелем Месси. Пока сторонам не удалось прийти к соглашению.Не испугались шведских «электричек»! Россияне выиграли первый матч на ЧМ-2017Не испугались шведских «электричек»! Россияне выиграли первый матч на ЧМ-2017В своем стартовом поединке на чемпионате мира в Кельне сборная России вырвала победу у шведов в серии буллитов – 2:1.Сборная России по буллитам обыграла Швецию на старте чемпионата мираСборная России обыграла команду Швеции (2:1 Б.) в стартовом матче чемпионата мира.Швеция – Россия. Впервые в истории чемпионатов мира команды сыграли овертайм в формате 3 на 3В матче группового этапа чемпионата мира-2017 между Швецией и Россией впервые в истории турнира пройдет овертайм в формате 3 на 3.Овечкин переведен в третье звено накануне матча с «Питтсбургом»Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин на последней тренировке своей команды работал в третьем звене. Напомним, что «Кэпиталз» предстоит сыграть пятый матч в серии против «Питтсбурга».Чемпионат мира уже сегодня! Ты готов? [тест]Чемпионат мира уже сегодня! Ты готов? [тест]Чемпионат мира по хоккею стартует уже сегодня. Докажи всем, что ты в теме.Швеция – Россия. ОнлайнСегодня сборная России по хоккею сыграет свой первый матч на чемпионате мира-2017.Швеция – Россия. Шипачев выйдет во втором звене, Мозякин и Ткачев - в четвертомСтал известен состав сборной России на матч чемпионата мира против Швеции.Апелляционный комитет ФИФА отменил четырехматчевую дисквалификацию МессиКак сообщает пресс-служба ФИФА, апелляционный комитет спортивной организации удовлетворил жалобу, поданную аргентинской футбольной ассоциацией от имени Лионеля Месси, о дисквалификации игрока.Харийс Витолиньш: Не думаю, что подписание контракта с «Вегасом» повлияет на игру Шипачева на чемпионате мираТренер сборной России Харийс Витолиньш прокомментировал переход форварда Вадима Шипачева из СКА в «Вегас».Анонс дня на ЧМ-2017: Швеция – Россия, Чехия – Канада и другие матчиАнонс дня на ЧМ-2017: Швеция – Россия, Чехия – Канада и другие матчиSovsport.ru анонсирует матчи первого дня чемпионата мира в Кельне и Париже.Огнестрельное дерби. Фанат «Барсы» обстрелял болельщиков «Эспаньола»Огнестрельное дерби. Фанат «Барсы» обстрелял болельщиков «Эспаньола»29 апреля в рамках 36-го тура чемпионата Испании «Барселона» в дерби обыграла «Эспаньол».Линус Умарк: Когда у тебя в составе 16 энхаэловцов, ты фаворит не только матча с Россией, но и всего чемпионат мираФорвард сборной Швеции Линус Умарк высказался о силе своей команды перед стартом чемпионата мира.Харийс Витолиньш: Мы следим за всеми играми плей-офф НХЛ, а не только за серией «Вашингтона»Тренер сборной России Харийс Витолиньш рассказал о том, как тренерский штаб команды отслеживает события в НХЛ.Виталий Мутко: Россия – один из фаворитов чемпионата мираВице-премьер правительства России Виталий Мутко пожелал удачи сборной России на чемпионате мира в Кельне и Париже.Жорди Альба: У каждого свое мнение, но Хави должен был получить «Золотой мяч»Защитник «Барселоны» Жорди Альба считает, что экс-капитан «Барселоны» Хави Эрнандес, как и нынешний лидер каталонского клуба Андрес Иньеста, должны были получить «Золотой мяч».Возьмем ли реванш за поражение в «Юханнесхофе»? Превью матча сборной РоссииВозьмем ли реванш за поражение в «Юханнесхофе»? Превью матча сборной РоссииШведы пригласили на мировое первенство 16 игроков из НХЛ.Майк Салливан: Статус Кросби «со дня на день» не изменилсяГлавный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан рассказал о восстановлении капитана команды Сидни Кросби, который получил травму в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ с «Вашингтоном».Илья Сорокин: На чемпионатах мира ставка всегда делается на одного вратаряГолкипер ЦСКА и сборной России Илья Сорокин заявил, что спокойно относится к роли второго вратаря сборной России на чемпионате мира в Кельне и Париже.
Баскетбол
«Локомотив-Кубань» – УНИКС. Видеотрансляция. Онлайн
Футбол
Месси отклонил предложение «Барселоны» по контракту с зарплатой 30-35 млн евро в год
Хоккей
Швеция – Россия. Впервые в истории чемпионатов мира команды сыграли овертайм в формате 3 на 3
Хоккей
Финляндия обыграла Белоруссию в первом туре чемпионата мира
все новости
Швеция
Швециякалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика
Вашингтон
Вашингтонкалендарьстатистика
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Александр Овечкин
Александр Овечкинвсе новости
Лионель Месси
Лионель Мессивсе новости