Победа России по буллитам, Овечкин в третьем звене, Месси и «Барселона» не договорились. Главные новости дня

«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей дня на данную минуту.

1. Сборная России стартовала с победы на чемпионате мира по хоккею. Основное время матча со шведами завершилось вничью, а в серии буллитов успех сопутствовал россиянам.

2. Тем временем Александр Овечкин, которому светит вылет из Кубка Стэнли и путевка на чемпионат мира, переведен в третье звено «Вашингтона».

3. Мирча Луческу упрекнул турецких журналистов. Главный тренер «Зенита» заявил, что не собирается в «Галатасарай».

4. Этери Тутберидзе рассказала, почему она больше не будет тренировать Юлию Липницкую.

5. Лионель Месси отклонил щедрое предложение «Барселоны» по контракту. Впрочем, это еще не конец – переговоры продолжаются.

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