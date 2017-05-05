Победа России по буллитам, Овечкин в третьем звене, Месси и «Барселона» не договорились. Главные новости дня
«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей дня на данную минуту.
1. Сборная России стартовала с победы
на чемпионате мира по хоккею. Основное время матча со шведами завершилось
вничью, а в серии буллитов успех сопутствовал россиянам.
2. Тем временем Александр Овечкин, которому светит вылет из Кубка Стэнли и путевка на чемпионат мира, переведен в третье звено «Вашингтона».
3. Мирча Луческу упрекнул турецких журналистов. Главный тренер «Зенита» заявил, что не собирается в «Галатасарай».
4. Этери Тутберидзе рассказала, почему она больше не будет тренировать Юлию Липницкую.
5. Лионель Месси отклонил щедрое предложение «Барселоны» по контракту. Впрочем, это еще не конец – переговоры продолжаются.
Текст дня
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