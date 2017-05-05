Владислав Третьяк: Матч со шведами стал бенефисом Василевского

Президент ФХР Владислав Третьяк поделился впечатлениями после матча чемпионата мира по хоккею между сборными Швеции и России (2:1 Б). Он отметил голкипера российской команды Андрея Василевского.

«Это был бенефис Андрея Василевского. Очень важный матч, играли против супершведов, но он справился с задачей. Всегда нервозно складываются первые матчи, но Андрей показал класс. Молодец. В овертайме, на буллитах… Просто молодец. Вся команда здорово сыграла. Такую команду, как Швеция, обыграть это за счастье. Это признак класса», - цитирует Третьяка «Р-Спорт».

Основное время завершилось со счетом 1:1. Счет в первом периоде открыл нападающий шведов Элиас Линдхольм. В начале третьей двадцатиминутки Сергей Андронов восстановил равенство.

Овертайм, который впервые в истории чемпионатов мира проходил в формате «три на три», также не выявил сильнейшего. В серии буллитов вратарь Андрей Василевский отразил все три броска соперника, а решил исход противостояния точный выстрел Артемия Панарина.