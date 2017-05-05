Павлюченкова встретится со Скьявоне в финале турнира в Рабате

Итальянская теннисистка Франческа Скьявоне обыграла Варвару Лепченко (США) в полуфинале турнира в Рабате.

Счет встречи, продолжавшейся 2 часа 2 минуты, - 7:5, 6:4.

Победительница два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из пятнадцати. У ее соперницы два эйса, одна двойная ошибка и четыре брейка.

В финала Скьявоне сыграет с россиянкой Анастасией Павлюченковой, которая ранее сегодня взяла верх над итальянкой Сарой Эррани (6:4, 6:0).