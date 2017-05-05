Team Liquid примет участие в EPICENTER: Moscow
Команда Team Liquid получила приглашение на турнир EPICENTER: Moscow.
.@TeamLiquid get an #EPICENTER: Moscow invite!— EPICENTER: Moscow (@epicentergg) 5 мая 2017 г.
Good luck, boys :) @LiquidKuroKy @LiquidMATUMBA @Liquid_Miracle @LiquidGh_ @LiquidMinD_ctrL pic.twitter.com/o35BZIxnaP
Шесть коллективов получат прямые приглашения, а четыре остальных пройдут через отборочный этап. Ранее инвайты получили OG, Evil Geniuses и Virtus.pro.
EPICENTER: Moscow пройдет с 4 по 11 июня в «ВТБ Ледовый Дворец». Призовой фонд чемпионата составит 500 000 долларов.
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