Эррера - лучший футболист «Манчестер Юнайтед» в апреле (фото)

Болельщики признали полузащитника Андера Эрреру лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» прошлого месяца.

По итогам голосования 27-летний испанец получил 46% голосов. Второе и третье места разделили защитник Эрик Байи и нападающий Маркус Рэшфорда (у обоих - 27%).

Отметим, что Эррера уже в третий раз становится лауреатом месяца - ранее его признавали лучшим в феврале и апреле 2015 года.

Congratulations to @AnderHerrera - you've voted him our Player of the Month for April! 👏🏆 pic.twitter.com/fBYVX3EsME