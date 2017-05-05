Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак (мол)5 : 1Томь (мол)
Хоккей  Швеция1 : 2 БРоссия
Хоккей  США- : -Германия
Хоккей  Финляндия3 : 2Белоруссия
Хоккей  Чехия- : -Канада
Футбол  Вест Хэм- : -Тоттенхэм
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Эррера - лучший футболист «Манчестер Юнайтед» в апреле (фото)

Источник:  ФК «Манчестер Юнайтед»Комментарии

Болельщики признали полузащитника Андера Эрреру  лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» прошлого месяца.

По итогам голосования 27-летний испанец получил 46% голосов. Второе и третье места разделили защитник Эрик Байи и нападающий Маркус Рэшфорда (у обоих - 27%).

Отметим, что Эррера уже в третий раз становится лауреатом месяца - ранее его признавали лучшим в феврале и апреле 2015 года.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Букмекеры считают «Тоттенхэм» явным фаворитом матча с «Вест Хэмом»Букмекерские конторы выставили котировки на стартовый матч 36-го тура чемпионата Англии между «Вест Хэмом» и «Тоттенхэмом».«ПСЖ» рассматривает Обамеянга как запасной вариант после Санчеса«ПСЖ» намерен в следующем сезоне усилить атаку. Рассматриваются кандидатуры форварда дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга и нападающего лондонского «Арсенала» Алексиса Санчеса.Коулмэн продлил контракт с «Эвертоном»Защитник «Эвертона» Шеймус Коулмэн продлил действующий контракт. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Поль Погба: Рэшфорд сказал мне, что забьет «Сельте» со стандарта. Так и вышлоПоль Погба: Рэшфорд сказал мне, что забьет «Сельте» со стандарта. Так и вышлоПредставители «Манчестер Юнайтед» ответили на вопросы журналистов после победы над «Сельтой» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы (1:0).Арсен Венгер: Прошлым летом я пытался пригласить Мбаппе в «Арсенал»Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, что пытался летом 2016 года пригласить в столичный клуб форварда «Монако» Килиана Мбаппе.Мората решил покинуть «Реал», «МЮ» и «Челси» ведут борьбу за игрокаКак сообщает AS, форвард мадридского «Реала» Альваро Мората обдумывает предложения от других команд.Погба и Рэшфорд – в символической сборной первых полуфинальных матчей Лиги ЕвропыОфициальный сайт УЕФА опубликовал символическую сборную по итогам первых матчей 1/2 финала Лиги Европы.Каспер Шмейхель: Хочу еще поиграть в Лиге чемпионовГолкипер «Лестера» Каспер Шмейхель рассказал о впечатлениях от участия в Лиге чемпионов.Погба и Траоре поспорят за звание лучшего игрока недели в Лиге ЕвропыОфициальный сайт УЕФА огласил имена игроков, претендующих на звание лучшего футболиста по итогам первых матчей в 1/2 финала Лиги Европы.Александр Шмурнов: При всем уважении к Ибрагимовичу, Рэшфорд прибавляет и без негоКомментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов высказался об игре 19-летнего форварда «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда.«МЮ» обозначил свою позицию по трансферу ЛинделефаЗащитник «Бенфики» Виктор Линделёф, скорее всего, покинет португальский клуб грядущим летом.Дэйли Блинд: Теперь у «МЮ» есть маленькое преимущество над «Сельтой»Игроки «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни, а также Дэйли Блинд ответили на вопросы журналистов после победы над «Сельтой» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы (1:0).«Репутация Рэшфорда возросла после ошеломляющего гола со штрафного»«Репутация Рэшфорда возросла после ошеломляющего гола со штрафного»Обозреватель Daily Mail Джо Бернстайн оценил игру футболистов «Манчестер Юнайтед» в матче с «Сельтой» (1:0).«Тяньцзинь Цюаньцзянь»: Мы не вели переговоров с Диего Костой«Тяньцзинь Цюаньцзянь» выступил с опровержением информации о переговорах с форвардом «Челси» Диего Костой.«Манчестер Юнайтед» рвется в финал Лиги Европы, а Шипачев стал игроком «Вегаса». Главные новости утра«Манчестер Юнайтед» рвется в финал Лиги Европы, а Шипачев стал игроком «Вегаса». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных событий утра пятницы.АПЛ. 36-й тур. «Вест Хэм» сыграет с «Тоттенхэмом», «Арсенал» - «Манчестер Юнайтед» и другие матчиВсе матчи чемпионата Англии по футболу на сайте «Советского спорта».Эдуардо Бериццо: Во втором тайме «Сельте» удалось свести на нет преимущество «Манчестер Юнайтед»Главный тренер «Сельты» Эдуардо Бериццо уверен в том, что его команде по силам отыграться в противостоянии с «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Лиги Европы.Рэшфорд стал лучшим игроком матча «Сельта» - «Манчестер Юнайтед» по мнению болельщиковНападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд признан лучшим игроком первого полуфинального матча Лиги Европы с «Сельтой».Жозе Моуринью: Рэшфорд - 19-летний мальчишка, который очень любит футболГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отметил вклад нападающего Маркуса Рэшфорда в победу команды над «Сельтой» в первом полуфинальном матче Лиги Европы.Карасев - на счастье. «МЮ» обыграл «Сельту»Карасев - на счастье. «МЮ» обыграл «Сельту»«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Сельту» в первом полуфинальном матче Лиги Европы при отменном судействе Сергея Карасева.
Баскетбол
«Локомотив-Кубань» – УНИКС. Видеотрансляция. Онлайн
Футбол
Месси отклонил предложение «Барселоны» по контракту с зарплатой 30-35 млн евро в год
Хоккей
Швеция – Россия. Впервые в истории чемпионатов мира команды сыграли овертайм в формате 3 на 3
Хоккей
Финляндия обыграла Белоруссию в первом туре чемпионата мира
все новости
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Маркус Рэшфорд
Маркус Рэшфордвсе новости
Андер Эррера
Андер Эрреравсе новости
Эрик Байи
Эрик Байивсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости