Агент: Дадонов ведет переговоры с «Вегасом» и другими клубами НХЛ

Форвард СКА Евгений Дадонов ведет переговоры с несколькими клубами НХЛ, включая «Вегас Голден Найтс». Об этом заявил агент игрока Владимир Зоркин.



Ранее стало известно, что «Вегас» подписал другого игрока СКА Вадима Шипачева. После этого появилась информация, что Дадонов может последовать его примеру.

«Евгений ведет переговоры с рядом клубов НХЛ, не только с «Вегасом». Но пока конкретики нет. Когда наступит ясность? Все может решиться в любое время», - цитирует Зорина ТАСС.

В прошедшем сезоне 28-летний Евгений Дадонов провел за СКА 53 матча, в которых забросил 30 шайб при 36 голевых передачах.





