Андрей Василевский: Ну заедут в голову пару раз за матч… Это в порядке вещей

- Ребята делали все возможное, чтобы я чувствовал себя комфортно, вот матч и удался, - улыбнулся Андрей после игры.

- А с трибуны казалось, что шведы вас прилично прессовали, постоянно пытались задеть. Не просили полевых игроков с соперниками разобраться?

- Ну а что тут такого? В НХЛ такое каждый день происходит. Ну заедут пару раз в голову… За океаном такое в порядке вещей.

- А вот в России за такие фокусы с вратарями можно и по лицу схлопотать.

- Молодцы ребята, что так голкиперов своих защищают. Но у меня претензий нет.