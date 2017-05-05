Андрей Василевский: Ну заедут в голову пару раз за матч… Это в порядке вещей
Голкипер сборной России Андрей Василевский прокомментировал победу над шведами – 2:1 ОТ.
-
А с трибуны
казалось, что
шведы вас прилично
прессовали,
постоянно
пытались задеть.
Не просили
полевых игроков
с соперниками
разобраться?
-
А вот в России
за такие фокусы
с вратарями
можно и по лицу
схлопотать.
- Ребята делали все возможное, чтобы я чувствовал себя комфортно, вот матч и удался, - улыбнулся Андрей после игры.
-
А с трибуны
казалось, что
шведы вас прилично
прессовали,
постоянно
пытались задеть.
Не просили
полевых игроков
с соперниками
разобраться?
- Ну а что тут такого? В НХЛ такое каждый день происходит. Ну заедут пару раз в голову… За океаном такое в порядке вещей.
-
А вот в России
за такие фокусы
с вратарями
можно и по лицу
схлопотать.
- Молодцы ребята, что так голкиперов своих защищают. Но у меня претензий нет.
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