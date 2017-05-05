ЦСКА разгромил «Астану» в 1/4 финала Единой лиги ВТБ
Первый матч 1/4 финала Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Астаной»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 77:54 в пользу ЦСКА.
В составе победителей самым результативным стал Виталий Фридзон, который набрал 18 очков. У «Астаны» 15 очков в активе Усмана Крубалли.
ЦСКА повел в серии со счетом 1-0.
Видеотрансляцию этого матча вы могли посмотреть на «Советском
спорте».
Единая лига ВТБ
Плей-офф
1/4 финала
Счет в серии – 1-0
Матч
Место и дата
05 мая 19:00, УСК ЦСКА, Онлайн-трансляция
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