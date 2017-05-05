ЦСКА разгромил «Астану» в 1/4 финала Единой лиги ВТБ

Первый матч 1/4 финала Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Астаной» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 77:54 в пользу ЦСКА.

В составе победителей самым результативным стал Виталий Фридзон, который набрал 18 очков. У «Астаны» 15 очков в активе Усмана Крубалли. ЦСКА повел в серии со счетом 1-0.

Видеотрансляцию этого матча вы могли посмотреть на «Советском спорте».

Единая лига ВТБ



Плей-офф

1/4 финала

Матч ЦСКА - Астана - 77:54 Место и дата 05 мая 19:00, УСК ЦСКА, Онлайн-трансляция

Счет в серии – 1-0