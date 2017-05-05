Сергей Герсонский: Матч со шведами был важен в плане психологии
Бывший главный тренер «Авангарда» Сергей Генсонский прокомментировал победу сборной России над командой Швеции (2:1 Б.) в стартовом матче чемпионата мира.
«Эта игра ничего не решала, и носила характер проверочной, просмотровой. Она была важна в плане психологии. Первый матч, его всегда хочется выиграть. В стратегическом плане это очень полезно. Поначалу в организации обороны сборной России не все получалось, шведы хорошо играли в пас, находили продолжение и получали шайбу в свободных зонах. Были моменты, но потом наши поправили свои ошибки, прибавили в движении и эмоционально очень хорошо смотрелись во втором и третьем периодах», - цитирует Герсонского «Р-Спорт».
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