Лаури Марьмяки: Перед игрой предупреждали команду, что белорусы не так просты

Главный тренер сборной Финляндии Лаури Мармьяки поделился впечатлениями после матча со сборной Белоруссии на чемпионате мира. Напомним, что его команда победила со счетом 3:2.

«Перед игрой предупреждали команду, что белорусы не так просты: они дисциплинированы, хорошо обучены играть от обороны. Да, нам удалось быстро забросить дважды, но уже со второго периода что-то случилось: это была совсем другая игра.

Нам пришлось быстро перестраиваться и, если бы не гол в большинстве в третьем периоде... Он пришелся для нас очень кстати», - цитирует Мармьяки «Прессбол».

Матч проходил в Париже. В дебюте матча финны забили дважды. Отличились Себастьян Ахо и Оскар Осала. Белорусская команда благодаря голам Егора Шарагновича и Евгения Ковыршина сравняла результат. Третью шайбу у финнов провел Велли-Матти Савинайнен.

Таким образом, Финляндия набрала три очка, у Белоруссии осталось ноль очков.

Чемпионат мира

Париж (Франция)

Группа В

1-й тур