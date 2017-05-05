Олег Знарок: Мы победили через «не могу». За это я уважаю своих игроков (видео)

Главный тренер сборной России Олег Знарок поделился впечатлениями после матча против сборной Швеции на чемпионате мира. Напомним, что его команда победила по буллитам (2:1 Б).

«В составе у шведов сейчас 17 человек с Кубка мира, это о многом говорит. Но у нас хорошая команда, и мы победили, победили за счет характера, через «не могу» победили, за это я уважаю своих игроков. Мне очень помог сентябрьский опыт работы на Кубке мира, в принципе, я без волнения работал в матче со шведами, прекрасно себя чувствовал», - сказал Знарок.

Основное время завершилось со счетом 1:1. Счет в первом периоде открыл нападающий шведов Элиас Линдхольм. В начале третьей двадцатиминутки Сергей Андронов восстановил равенство.

Овертайм, который впервые в истории чемпионатов мира проходил в формате «три на три», также не выявил сильнейшего. В серии буллитов вратарь Андрей Василевский отразил все три броска соперника, а решил исход противостояния точный выстрел Артемия Панарина.



