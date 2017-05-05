Иван Проворов: Задача перед третьим периодом была – давить соперника

Защитник сборной России Иван Проворов прокомментировал победу над шведами (2:1 ОТ) на ЧМ-2017.

- Первые десять минут мы раскачивались, но потом все пошло неплохо, - прокомментировал свой дебют Проворов. – Шведы поначалу много хитовали? Ничего удивительного. Они, как и мы, очень победить хотели. И сделали все, что могли.

- Но в третьем периоде соперник-то устал?

- А может это мы добавили. Но, если честно, я вообще не заметил – устал кто или нет… Мы просто играли в свой хоккей. Тренеры в перерыве нам твердили, что надо шайбу почаще к чужим воротам доставлять. Вот мы и заперли шведов сразу в зоне. Потом шайба за ворота ушла и в итоге мы счет сравняли. Потому что задача была одна – давить соперника.