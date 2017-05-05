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Артемий Панарин: Шипачев с Дадоновым о чем-то шепчутся

Павел Лысенков, Юрий Якушин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий «Чикаго» и сборной России Артемий Панарин поделился мнением о переходе игрока СКА Вадима Шипачева в клуб НХЛ «Вегас Голден Найтс».

- Мы сегодня проснулись. Смотрим – Шипачев с Дадоновым ходит, о чем-то шепчется. Я ничего не знал. Шипачев мне сказал с утра. Я его поздравил. Рад за друга, если честно. Неожиданно. Молодец.

- Есть мнение, что в «Вегасе» невозможно играть в хоккей.
- Невозможно будет что-то скопить. Нужно сразу договариваться, чтобы зарплату переводили на карточку жены, - сказал Панарин.

Напомним, Шипачев подписал двухлетний контракт с дебютантом НХЛ «Вегас Голден Найтс». Ранее агент нападающего СКА Евгения Дадонова подтвердил, что его клиент ведет переговоры с этой же командой.

В сезоне-2016/17 Шипачев и Дадонов стали обладателями Кубка Гагарина в составе СКА.

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