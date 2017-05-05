Александр Бубнов: ЦСКА минимально обыграет «Амкар»
Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на стартовую встречу 27-го тура чемпионата России, в которой «Амкар» примет ЦСКА.
- В Перми всем приходится непросто, но ЦСКА нельзя терять очки в споре с «Зенитом» за Лигу чемпионов, - сказал Бубнов. - За исключением этого матча календарь у армейцев попроще, чем у конкурента, при этом они все равно сильнее «Амкара». Прогноз -1:0 в пользу красно-синих.
Игра пройдет в субботу, начало - в 14:00 мск.
Матч
Место и дата
06 мая 14:00, Звезда, Текстовая трансляция
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