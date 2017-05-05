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Артемий Панарин: Мы немного постеснялись в начале матча (видео)

Павел Лысенков, Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард сборной России Артемий Панарин поделился впечатлениями после матча против сборной Швеции на чемпионате мира. Напомним, что его команда победила по буллитам (2:1 Б).

- Вы красиво исполнили победный буллит. Как это было?

- Я его особо не планировал. Так, еду – смотрю какую-нибудь дырку. Но там было все закрыто. Что ж, швырнул в закрытую, и там шайбу засосало.

- Матч начался с силового приема на Евгении Дадонове, когда нашего игрока буквально перевернуло в воздухе. Вы ждали жесткий хоккей со стороны мягких шведов?

- Мы немного сами постеснялись. Нужно было нам так начинать. Но если еще встретимся со шведами в плей-офф, обязательно начнем так с первого же периода, - сказал Панарин.

Основное время завершилось со счетом 1:1. Счет в первом периоде открыл нападающий шведов Элиас Линдхольм. В начале третьей двадцатиминутки Сергей Андронов восстановил равенство.

Овртайм, который впервые в истории чемпионатов мира проходил в формате «три на три», также не выявил сильнейшего. В серии буллитов вратарь Андрей Василевский отразил все три броска соперника, а решил исход противостояния точный выстрел Артемия Панарина.  

Матч

Швеция - Россия - 1:2 Б. (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы:

Линдхольм (Раск, Хедман), 14:40 (1:0). Андронов (Барабанов, Проворов), 43:58 (1:1).

Победный буллит:

Панарин - 1:2.

Место и дата

05 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

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