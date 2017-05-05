Артемий Панарин: Мы немного постеснялись в начале матча (видео)
Форвард сборной России
Артемий Панарин поделился
впечатлениями после матча против сборной Швеции на чемпионате мира. Напомним,
что его команда победила по буллитам (2:1 Б).
- Вы красиво исполнили победный буллит. Как это было?
- Я его особо не планировал. Так, еду – смотрю какую-нибудь дырку. Но там было все закрыто. Что ж, швырнул в закрытую, и там шайбу засосало.- Матч начался с силового приема на Евгении Дадонове, когда нашего игрока буквально перевернуло в воздухе. Вы ждали жесткий хоккей со стороны мягких шведов?
- Мы немного сами постеснялись. Нужно было
нам так начинать. Но если еще встретимся со шведами в плей-офф,
обязательно начнем так с первого же периода, - сказал
Панарин.
Основное время завершилось со счетом 1:1. Счет в первом периоде открыл нападающий шведов Элиас Линдхольм. В начале третьей двадцатиминутки Сергей Андронов восстановил равенство.
Овртайм, который впервые в истории чемпионатов мира проходил в формате «три на три», также не выявил сильнейшего. В серии буллитов вратарь Андрей Василевский отразил все три броска соперника, а решил исход противостояния точный выстрел Артемия Панарина.