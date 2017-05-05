Александр Барабанов: В первых сменах трясло меня. Но к жесткой игре шведов был готов

- Поначалу меня слегка затрясло, - признался Барабанов после победы. – Но после первых двух смен я уже полностью вошел в игру и дальше действовал в своем обычном режиме. А впечатлений от матча на чемпионате мира – масса! И все очень яркие. Игра-то очень тяжелая была, много борьбы… Да и скорости тут конечно выше. Пришлось адаптироваться к этому.

- Шведы удивили тем, что так сильно нашу команду в первом периоде начали долбить?

- Мы ожидали этого. Они ведь не только в тело жестко играли, но и хорошо держали шайбу в нашей зоне. Надо было терпеть, терпеть… И ждать своего момента.