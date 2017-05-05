Дэйв Льюис: На третьей минуте сборная Белоруссии почему-то остановилась и пропустила дважды

Главный тренер сборной Белоруссии Дэйв Льюис поделился впечатлениями после матча против сборной Финляндии на чемпионате мира. Напомним, что его команда уступила со счетом 2:3.

«Матч оказался разделен на две части: первые пять минут и следующие пятьдесят пять. Начали, в общем, неплохо, но на третьей минуте почему-то остановились, позволив сопернику быстро отличиться дважды. Пришлось срочно брать тайм-аут.

Команда почему-то стала валиться, и нужно было срочно взять паузу, чтобы не свалилась еще глубже. Была видна нервозность, которую попросил убрать. И началась вторая часть — 55 минут, где наши парни смотрелись уже совсем иначе.

Доказал ли Лаланд, что он по праву «номер один»? Вполне. В том числе во многом и благодаря его действиям после неудачного старта нам удалось вернуться в игру. А это один из основных компонентов, которые я ожидаю от вратаря — дать возможность команде остаться в игре», - цитирует Льюиса «Прессбол».

Матч проходил в Париже. В дебюте матча финны забили дважды. Отличились Себастьян Ахо и Оскар Осала. Белорусская команда благодаря голам Егора Шарагновича и Евгения Ковыршина сравняла результат. Третью шайбу у финнов провел Велли-Матти Савинайнен.

Таким образом, Финляндия набрала три очка, у Белоруссии осталось ноль очков.

Чемпионат мира

Париж (Франция)

Группа В

1-й тур