Дэйв Льюис: На третьей минуте сборная Белоруссии почему-то остановилась и пропустила дважды
Главный тренер сборной Белоруссии Дэйв Льюис поделился
впечатлениями после матча против сборной Финляндии на чемпионате мира.
Напомним, что его команда уступила со счетом 2:3.
«Матч оказался разделен на две части: первые пять минут и следующие пятьдесят пять. Начали, в общем, неплохо, но на третьей минуте почему-то остановились, позволив сопернику быстро отличиться дважды. Пришлось срочно брать тайм-аут.
Команда почему-то стала валиться, и нужно было срочно взять
паузу, чтобы не свалилась еще глубже. Была видна нервозность, которую попросил
убрать. И началась вторая часть — 55 минут, где наши парни смотрелись уже
совсем иначе.
Доказал ли Лаланд, что он по праву «номер один»? Вполне. В
том числе во многом и благодаря его действиям после неудачного старта нам
удалось вернуться в игру. А это один из основных компонентов, которые я ожидаю
от вратаря — дать возможность команде остаться в игре», - цитирует Льюиса «Прессбол».
Матч
проходил в Париже. В дебюте матча финны забили дважды. Отличились Себастьян Ахо
и Оскар Осала. Белорусская команда благодаря голам Егора Шарагновича и Евгения
Ковыршина сравняла результат. Третью шайбу у финнов провел Велли-Матти
Савинайнен.
Таким образом, Финляндия набрала
три очка, у Белоруссии осталось ноль очков.
Чемпионат
мира
Париж
(Франция)
Группа В
1-й тур
Матч
Финляндия - Белоруссия - 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)
Голы:
Ахо (Филппула), 2:43 (1:0). Осала 5:09 (2:0). Шарангович (Стефанович), 38:08 (2:1). Ковыршин (Костицын А., Граборенко), 44:32 (2:2). Савинайнен (Рантанен, Ахо), 49:15 (3:2 - бол.).
Место и дата
05 мая 17:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция