Россиянка Братчикова - чемпионка Европы в весовой категории до 69 кг
Россиянка Анастасия Братчикова завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по борьбе в весовой категории до 69 кг.
Турнир проходит в сербском Нови-Саде.
В финале Братчикова взяла верх над Марией Мамашук (Белоруссия) со счетом 6:3.
Бронзу завоевали француженка Кумба Ларрок и украинка Алла Черкасова.
У российской команды теперь четыре золота, три серебра и две бронзы.
Чемпионат завершится 7 мая.
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