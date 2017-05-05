Россиянка Братчикова - чемпионка Европы в весовой категории до 69 кг

читайте также

Виктор Лисицын: Состав женской сборной России по боксу на ЧЕ практически определен Главный тренер женской сборной России по боксу Виктор Лисицын заявил, что состав команды на чемпионат Европы практически определен.

Мельников завоевал титул чемпиона Европы в греко-римской борьбе На чемпионате Европы по борьбе в Риге (Латвия) завершились соревнования по греко-римской борьбе у мужчин в весовой категории до 98 кг. Первое место занял представитель России Никита Мельников.

Макиев завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы по борьбе В Риге (Латвия) продолжается чемпионат Европы по спортивной борьбе.

Ологонова стала чемпионкой Европы по борьбе, Стародубцева уступила в финале В Риге (Латвия) продолжается чемпионат Европы по спортивной борьбе.

Георгий Брюсов: Россия намерена подать заявку на проведение ЧЕ-2017 по борьбе Георгий Брюсов признался, что Федерация планирует подать заявку на проведение в 2017 году в России чемпионата Европы по спортивной борьбе, включающего в программу неолимпийские дисциплины.

Михаил Мамиашвили: Сборная России успешно выступила на чемпионате Европы Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили считает, что его команда, завоевавшая на чемпионате Европы в Финляндии 9 золотых, 2 серебряных и 5 бронзовых медалей, выступила успешно.

Птицы Angry Birds стали символом протеста на ЧЕ по олимпийским видам борьбы Плюшевые игрушки в виде птиц из знаменитой компьютерной игры Angry Birds используются для подачи протеста во время схваток на чемпионате Европы по олимпийским видам борьбы, проходящем в Вантаа (Финляндия). Об этом сообщил руководитель рабочей группы FILA «Борьба»-2020 Георгий Брюсов.

Россиянин Паршин стал бронзовым призером чемпионата Европы по борьбе Россиянин Василий Паршин завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы по греко-римской борьбе, который проходит в финском городе Вантаа.

Россиянин Курак выиграл чемпионат Европы в весовой категории до 66 кг Российский борец греко-римского стиля Адам Курак завоевал золотую медаль в весовой категории до 66 кг на чемпионате Европы по борьбе, который проходит в финском Вантаа.

Россияне в третий день чемпионата Европы завоевали четыре медали Россияне завоевали четыре медали в третий соревновательный день чемпионата Европы по борьбе, который проходит в финском Вантаа.

Россиянин Хугаев стал серебряным призером чемпионата Европы Российский борец вольного стиля Алан Хугаев завоевал серебро в весовой категории до 125 кг на чемпионате Европы, который проходит в финском Вантаа.

Россиянка Ологонова выиграла бронзу ЧЕ Россиянка Ирина Ологонова завоевала «бронзу» в весовой категории до 55 кг на чемпионате Европы по вольной борьбе, который проходит в финском Вантаа.

Роман Власов: Я победил благодаря моему тренеру, наставнику сборной и Александру Карелину Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов, завоевавший золото на завершившемся вчера чемпионате Европы по борьбе в Тбилиси, поделился впечатлениями от результатов турнира.

Сборная России выиграла общекомандный зачет на ЧЕ по борьбе Сборная России по спортивной борьбе стала победительницей в общекомандном зачете по итогам чемпионата Европы, который завершился в Тбилиси.

Сборная России по греко-римской борьбе выиграла общекомандный зачет ЧЕ В грузинском Тбилиси завершился чемпионат Европы по вольной, греко-римской и женской борьбе. Сборная России по греко-римской борьбе стала лучшей в общекомандном зачёте, завоевав две золотые, две серебряные и одну бронзовую награду.

Россиянин Мишин стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе В грузинском Тбилиси завершился чемпионат Европы по вольной, греко-римской и женской борьбе. Олимпийский чемпион россиянин Алексей Мишин выиграл чемпионат Европы в весовой категории до 84 кг, поборов в финале грузина Владимира Гегешидзе.

Россиянин Власов выиграл золото чемпионата Европы по спортивной борьбе Россиянин Роман Власов завоевал золотую медаль чемпионата Европы по спортивной борьбе, который завершается в грузинском Тбилиси.

Россиянин Манкиев выиграл бронзу чемпионата Европы по греко-римской борьбе В грузинском Тбилиси проходит пятый день чемпионата Европы по вольной, греко-римской и женской борьбе. Россиянин-классик Бекхан Манкиев завоевал бронзу в весовой категории до 55 кг, поборов в малом финале болгарина Александра Костадинова.

Россиянин Куйлаков выиграл серебро на чемпионате Европы по греко-римской борьбе В грузинском Тбилиси проходит пятый день чемпионата Европы по вольной, греко-римской и женской борьбе. Россиянин-классик Иван Куйлаков стал серебряным призёром в весовой категории до 60 кг, уступив в финале болгарину Иво Ангелову.