Егор Шарангович: В принципе, мы сыграли с финнами на равных

Нападающий сборной Белоруссии Егор Шарангович поделился впечатлениями после матча против сборной Финляндии. Напомним, что его команда уступила со счетом 2:3.

В этом матче 18-летний нападающий забросил первую шайбу в составе национальной сборной.

- Совсем чуть-чуть не хватило, чтобы восторг был полным?

- Да: с одной стороны, впервые забросил на таком уровне. С другой, не сумели зацепить финнов по полной. И это при, в принципе, равной игре. Хотя ее дебют, конечно, провалили.

- Почему провалили — есть версии?

- Возможно, потому, что у нас много новых игроков, а это почти всегда означает стартовый мандраж.

- И в твоем случае?

- Ну как без этого: первый такой турнир, непривычный антураж... С «Евровызовом» не сравнить, к тому же в соперниках финны. Но с каждой сменой становилось все легче. Соперники играли здорово и слаженно: постоянно перекрывали нас, подстраховывали друг друга. Но все же удалось проломить и эту стену. Жаль, в концовке чуть не хватило, - цитирует Шаранговича «Прессбол».

Матч проходил в Париже. В дебюте матча финны забили дважды. Отличились Себастьян Ахо и Оскар Осала. Белорусская команда благодаря голам Егора Шарагновича и Евгения Ковыршина сравняла результат. Третью шайбу у финнов провел Велли-Матти Савинайнен.

Таким образом, Финляндия набрала три очка, у Белоруссии осталось ноль очков.

Чемпионат мира

Париж (Франция)

Группа В

1-й тур