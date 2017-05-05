Егор Шарангович: В принципе, мы сыграли с финнами на равных
Нападающий сборной Белоруссии Егор Шарангович
поделился впечатлениями после матча против сборной Финляндии. Напомним, что его
команда уступила со счетом 2:3.
В этом матче 18-летний нападающий забросил первую
шайбу в составе национальной сборной.
- Совсем чуть-чуть не хватило, чтобы
восторг был полным?
- Да: с одной стороны, впервые забросил на таком уровне. С другой, не сумели
зацепить финнов по полной. И это при, в принципе, равной игре. Хотя ее дебют,
конечно, провалили.
- Почему провалили — есть версии?
- Возможно, потому, что у нас много новых игроков, а это почти всегда
означает стартовый мандраж.
- И в твоем случае?
- Ну как без этого: первый такой турнир, непривычный антураж... С «Евровызовом»
не сравнить, к тому же в соперниках финны. Но с каждой сменой становилось все
легче. Соперники играли здорово и слаженно: постоянно перекрывали нас,
подстраховывали друг друга. Но все же удалось проломить и эту стену. Жаль, в
концовке чуть не хватило, - цитирует Шаранговича «Прессбол».
Матч проходил в Париже. В дебюте матча финны забили дважды. Отличились Себастьян Ахо и Оскар Осала. Белорусская команда благодаря голам Егора Шарагновича и Евгения Ковыршина сравняла результат. Третью шайбу у финнов провел Велли-Матти Савинайнен.
Таким образом, Финляндия набрала
три очка, у Белоруссии осталось ноль очков.
Чемпионат
мира
Париж
(Франция)
Группа В
1-й тур
Матч
Финляндия - Белоруссия - 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)
Голы:
Ахо (Филппула), 2:43 (1:0). Осала 5:09 (2:0). Шарангович (Стефанович), 38:08 (2:1). Ковыршин (Костицын А., Граборенко), 44:32 (2:2). Савинайнен (Рантанен, Ахо), 49:15 (3:2 - бол.).
Место и дата
05 мая 17:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция