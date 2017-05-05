«Спартак» сыграет в закрытой квалификации к CIS Minor
Организаторы CIS Minor опубликовали список приглашенных команд на закрытую квалификацию.
Участники закрытых квалификаций: Team Spirit, Tengri, Zarlans, Spartak, k29, QB.Fire, 1337, ACG, Spray'N'Pray, EPG, Nova, Vega Squadron.
К этим командам присоединятся четыре коллектива из открытой квалификации, которая состоится 13-14 мая.
Закрытые квалификации пройдут с 16 по 19 мая в формате групп GSL. Восемь победителей получат путевки на LAN-финал CIS Minor.
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