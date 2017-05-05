Олег Знарок: Василевский отыграл классно. Он привыкнет к большому льду

Главный тренер сборной России Олег Знарок поделился впечатлениями после матча против сборной Швеции. Напомним, что его команда победила по буллитам (2:1 Б).

- Вы были готовы к тому, что шведы с первых же минут покажут североамериканский хоккей?

- Готовы были, предупреждали игроков. Начали матч силовым звеном.

- Хорошо у Барабанова получилось в звене с Телегиным.

- Здорово, что так вышло. Это не случайно, но решение мы приняли по интуиции, когда перевели Барабанова из звена Ткачева. Вообще ребята сыграли хорошо, молодцы.

- Андрей Василевский сказал, что ему пока тяжеловато на больших площадках.

- Я согласен. Но он отыграл классно. И в дальнейшем привыкнет к большому льду, - сказал Знарок.

Основное время завершилось со счетом 1:1.

Счет в первом периоде открыл нападающий шведов Элиас Линдхольм. В начале третьей двадцатиминутки Сергей Андронов восстановил равенство.

Овртайм, который впервые в истории чемпионатов мира проходил в формате «три на три», также не выявил сильнейшего.

В серии буллитов вратарь Андрей Василевский отразил все три броска соперника, а решил исход противостояния точный выстрел Артемия Панарина.