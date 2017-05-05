Олег Знарок: Василевский отыграл классно. Он привыкнет к большому льду
Главный тренер сборной России Олег Знарок поделился впечатлениями после матча
против сборной Швеции. Напомним, что его команда победила по буллитам (2:1 Б).
- Вы были готовы к тому, что шведы с первых
же минут покажут североамериканский хоккей?
-
Готовы были, предупреждали игроков. Начали матч силовым звеном.
- Хорошо
у Барабанова получилось в звене с Телегиным.
-
Здорово, что так вышло. Это не случайно, но решение мы приняли по интуиции,
когда перевели Барабанова из звена Ткачева. Вообще ребята сыграли хорошо,
молодцы.
- Андрей
Василевский сказал, что ему пока тяжеловато на больших площадках.
-
Я согласен. Но он отыграл классно. И в дальнейшем привыкнет к большому льду, -
сказал Знарок.
Основное
время завершилось со счетом 1:1.
Счет в первом
периоде открыл нападающий шведов Элиас Линдхольм. В начале третьей
двадцатиминутки Сергей Андронов восстановил равенство.
Овртайм,
который впервые в истории чемпионатов мира проходил в формате «три на три»,
также не выявил сильнейшего.
В серии буллитов вратарь Андрей Василевский отразил все три броска соперника, а решил исход противостояния точный выстрел Артемия Панарина.