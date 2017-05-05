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Вице-губернатор Петербурга: Поле стадиона «Санкт-Петербург» готово к играм

Источник:  «Фонтанка»Комментарии

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин поделился мнением о просьбе главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу перенести матч 29-го тура РФПЛ против «Краснодара» на стадион «Петровский».

– Это соображения тренера – я в это не вмешиваюсь, не спортсмен. А по вопросам готовности спортивной инфраструктуры переносить не надо, поле готово к играм, – приводит слова Албина «Фонтанка».

Мирча Луческу: Хотел перенести игру с «Краснодаром» на «Петровский», но это невозможно

Напомним, ранее Луческу выразил недовольство газоном стадиона «Санкт-Петербург» и обратился к руководству «Зенита» с просьбой перенести матч против «Краснодара» на стадион «Петровский», но получил отказ. Встреча состоится 17 мая и начнется в 19:30.

«Зенит» с 52 очками занимает третье место в турнирной таблице РФПЛ, отставая на восемь баллов от «Спартака». Третьим идет ЦСКА с 50 очками в активе. «Краснодар» с 45 баллами занимает четвертое место.

Мирча Луческу: Судьи отняли у «Зенита» не меньше восьми очков

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