Вице-губернатор Петербурга: Поле стадиона «Санкт-Петербург» готово к играм
Вице-губернатор
Петербурга Игорь Албин поделился мнением о просьбе главного тренера «Зенита» Мирчи
Луческу перенести матч 29-го тура РФПЛ против «Краснодара» на стадион «Петровский».
– Это соображения тренера – я в это не вмешиваюсь, не спортсмен. А по вопросам готовности спортивной инфраструктуры переносить не надо, поле готово к играм, – приводит слова Албина «Фонтанка».
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Напомним, ранее Луческу выразил недовольство газоном
стадиона «Санкт-Петербург» и обратился к руководству «Зенита» с просьбой
перенести матч против «Краснодара» на стадион «Петровский», но получил отказ.
Встреча состоится 17 мая и начнется в 19:30.
«Зенит» с 52 очками занимает третье место в турнирной таблице РФПЛ, отставая на восемь баллов от «Спартака». Третьим идет ЦСКА с 50 очками в активе. «Краснодар» с 45 баллами занимает четвертое место.
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