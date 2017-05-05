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УНИКС открыл счет в сериии «с «Локомотивом-Кубань»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Локомотив-Кубань» дома уступил УНИКСу в первом матче 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.

Игра завершиласт со счетом 62: 71 (17:17, 14:20, 17:16, 14:18).

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Кит Лэнгфорд, набравший 10 очков.

Видеотрансляцию игры вы могли посмотреть на сайте «Советского спорта».

Казанцы повели в серии со счетом 1-0.

Второй матч пройдет в Краснодаре 7 мая.

Матч

Локомотив-Кубань - УНИКС - 62:71

Место и дата

05 мая 20:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция

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