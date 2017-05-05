«Манчестер Сити» запрещено подписывать игроков младше 18 на протяжении двух лет

Премьер-лига Англии приняла решение о санкциям по отношению к «Манчестер Сити». Об этом сообщает Sky Sports.

Сообщается, что клуб нарушил правила подписания молодых игроков. Согласно данным расследования АПЛ, представители «Сити» вели переговоры с членами семей футболистов, и таким образом, влияли на их решение. Клуб оштрафован на 300 000 фунтов. Кроме того, им запрещено подписывать контракты с игроками младше 18 лет на два года.

Ранее за похожее нарушение был наказан «Ливерпуль». Тогда клуб был оштрафован на 100 000 фунтов и получил аналогичный запрет на один год за незаконное стимулирование молодых игроков, которые позднее подписывали контракты.