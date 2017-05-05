Анастасия Братчикова: Три раза в день съедала все большими тарелками

После награждения Анастасия Братчикова, победившая в категории до 69 кг на проходящем в Нови Саде (Сербия) чемпионате Европы, дала интервью российским журналистам.

- У нас в Егорьевске уже все побывали на верхней ступеньке пьедестала, и мне тоже очень хотелось выиграть.

- Борцы обычно сгоняют вес, а вам наоборот пришлось набирать. Это тяжело?

- Мы приехали в воскресенье в Нови Сад, и я начала усиленно питаться. Три раза в день поедала все большими тарелками. Ела все, включая пирожные и мучное.

- А когда уже сил не было есть, тренер заставлял?

- Нет, переедать тоже нельзя.

- Такое усиленное питание дало результат?

- Дало, пару килограмм набрала. Надо было набрать 69 кг, когда взвесилась, у меня было 67 с половиной. Выступала с таким весом. В нашем весе нижний порог – 63 кг. Если меньше – к соревнованиям не допустят.